"Kohtuullinen hallitusohjelma", arvioi MTK:n Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen

Juha Tanhua

Maitovaliokunnan puheenjohtajan mukaan lomituksen uudistamiseen kohdistettu kuusi miljoona euroa on todella tarpeen.

Hallitusohjelma on maidontuottajien näkökulmasta kohtuullinen, toteaa MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja ja MTK:n johtokunnan jäsen Asko Miettinen keskiviikon Maaseudun Tulevaisuuden yleisönosastolla.

"Maatalouden kannattavuuden parantamisen sisältyminen hallitusohjelmaan on elintärkeää. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristökorvauksen vajauksen täyttäminen ovat tarpeen maksuvalmiutensa kanssa taisteleville tiloille. Maidontuotanto tarvitsee kehittyäkseen investointeja ja ohjelmaan kirjattu Makeran pääomittaminen oli välttämätön", Miettinen kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että viljelijöiden aseman parantamisesta ruokaketjussa ei voida hallitusohjelman hyötynä heti osoittaa mitään budjettimaista rahasummaa niin kuin erilaisille tuille, mutta sen merkitys voi markkinatuottojen kautta olla onnistuessaan hyvin merkittävä.

"On mielenkiintoista nähdä, miten hallitusohjelman maininta private label -tuotteista tullaan toteuttamaan", Miettinen pohtii.

Hän toteaa myös, että ravinteiden kierrätykselle ja biokaasulle on osoitettu merkittävät summat. "Tämä on tärkeä avaus, jotta lannankäsittelymenetelmiä saadaan kehitettyä ja ravinteiden käyttöä tehostettua. Biokaasusta on mahdollista saada valtakunnallisesti merkittävä energialähde lämmön ja sähkön lisäksi myös liikennekäyttöön. Samalla lisättäisiin maaseudun elinvoimaisuutta."

Verotus jäi lypsykarjatalouden näkökulmasta suurimmalta osalta ennalleen.

"Energiaveron palautuksen loppuminen aiheuttaa kuitenkin merkittävästi energiaa käyttävälle maidontuotannolle helposti vähintään yhden henkilön kuukausiansion suuruisen loven tulokseen", Miettinen muistuttaa.

Eläinten hyvinvointi on hallitusohjelmassa otettu vahvasti esille. Kirjausta eläinten itseisarvosta eläinten hyvinvointilain perusteissa Miettisen on vaikea hyväksyä.

"Vaikka suoria vaikutuksia kotieläintuotantoon sillä ei tässä vaiheessa ole, on se avaus, jonka kehitystä on seurattava tarkasti."

Lomitus on lypsykarjatiloille tärkeä asia. Siitä hallitusohjelmassa on todettu varsin vähäsanaisesti. "Mutta lomituksen uudistamiseen kohdistettu kuusi miljoona euroa on todella tarpeen, jotta toimivalla lomitusjärjestelmällä saadaan tuettua maidontuottajien jaksamista ja hyvinvointia", Miettinen päättää.