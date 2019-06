Tämän tunnuksen on vasta harva saanut: MTK:n säätiön omistama Kettulan tila mukaan EU:n Wildlife Estates -verkostoon

Timo Rytkönen

Wildlife Estates -tunnus myönnetään riistatiloille, jotka ovat pitkäjänteisesti edistäneet luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

MTK:n säätiön omistama Kettulan tila on saanut EU:n Wildlife estates -tunnuksen, kertoo säätiön asiamies Timo Rytkönen.

Tunnus myönnetään riistatiloille, jotka ovat pitkäjänteisesti edistäneet luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

"Auditointi tehtiin toukokuussa. Tunnus myönnettiin sen jälkeen ja luovutettiin eilen", asiamies kertoo tyytyväisenä.

Tätä edelsi iso paperityö. Tammikuussa jätetty hakemus oli noin 50-sivuinen, Rytkönen kertoo.

Tunnuksen myöntää Eurooppalainen maanomistajien liitto ELO.

Suomessa WE-tunnuksen saaneita tiloja on Maanomistajain liiton mukaan Kettula mukaan lukien nyt kolmetoista.

Aiemmin tunnuksen ovat saaneet: Porkkalan kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan toimintakeskus Hollolassa, Metsähallituksen Pyhäjoella sijaitseva Palosaaren mallitila, Kullo Gård ja Kiiala Gård Porvoossa, Wanantaka Janakkalassa, Kauhajoen Metsästysseura, Malmgård Sjundeå Siuntiossa, Åminne Gods Salossa, Alhaisen tila Hämeenlinnan Pirttikoskella, Hahkialan Kartano Hämeenlinnan Hauholla sekä Koskis Gård Salon Perniössä.

EU:n Wildlife Estates -ohjelman tavoite on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä luomalla riistatilojen verkosto, jossa noudatetaan kestävän riistanhoidon periaatteita. Se korostaa myös luonnon monimuotoisuuden laajemman suojelemisen tärkeyttä. Tässä maanomistajilla, viljelijöillä, metsästäjillä ja kalastajilla on tärkeä rooli, koska he ovat läheisessä kosketuksessa eläimistöön ja linnustoon.

MTK:n säätiön omistama Kettulan tila sijaitsee Salon Suomusjärvellä, noin 80 kilometriä Helsingistä. Tilan kokonaispinta-ala on noin 2 100 hehtaaria. Säätiö toimii yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa, jolla on Kettulan tilalla metsäntutkimuskoealoja. Kettulan metsät on sertifioitu FFCS(PEFC)-järjestelmän mukaan.

Kettulassa järjestetään luonto- ja sieniretkiä sekä hoidetaan riistaa ruokinnalla ja suunnitelmallisesti metsästämällä. Eläimet otetaan huomioon myös metsätöitä suunniteltaessa. Tilaan kuuluvissa järvissä kasvatetaan muun muassa siian poikasia.

MTK järjestää Kettulan tilalla vuosittain lukuisia palavereja ja sidosryhmätapahtumia.