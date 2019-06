Guardian: Afrikkalainen sikarutto on historian pahin eläintauti - eikä sitä pystytä pysäyttämään

Sikaruttoon kuolee tai taudin takia tuhotaan tänä vuonna ehkä 200 miljoonaa sikaa yksin Kiinassa. "Taistelu sikaruttoa vastaan on saatettu jo hävitä."

Kari Salonen

Suomi on ainakin vielä säästynyt sikarutolta, mutta Virossa ja Venäjällä lähellä Suomen rajaa sitä on. Kuvan siat eivät liity tapaukseen.

Afrikkalainen sikarutto, ASF, on suurin eläintautiepidemia mitä maapallolla on koskaan ollut, arvioi eläinlääketieteen epidemiologi Dirk Pfeiffer Hong Kongin yliopistosta.

Guardian-lehden haastatteleman Pfeifferin mukaan "suu- ja sorkkatauti ja hullunlehmäntauti kalpenevat, kun verrataan niiden aiheuttamia tuhoja sikaruttoon. Kaiken lisäksi tilanne pahenee eikä meillä ole keinoja sikaruton pysäyttämiseksi".

FAO arvioi viime viikolla, että tauti jatkaa leviämistä Kaakkois-Aasiassa. Kiina ja sen lähinaapurit ovat häviämässä taistelun sikaruttoa vastan.

Viranomaisten tiedetään vähättelevän tilannetta ja on ilmeistä, että vain osa tautitapauksista on raportoitu. Paikalliset viranomaiset ovat jopa rankaisseet kiinalaisia viljelijöitä, kun he ovat kertoneet julkisesti taudin löytymisestä.

Tautia tavattiin ensimmäisen kerran elokuussa Kiinassa ja välittömästi hävitettiin 1,2 miljoonaa sikaa. Se on vasta alkua. Kiina saattaa joutua tuhoamaan jopa 200 miljoonaa sikaa tämän vuoden aikana.

Lähes puolet maailman sioista on Kiinassa ja taudin löytyminen on nostanut lihan hintaa. Sikapulan ennustetaan pahenevan loppuvuonna.

Afrikkalainen sikarutto on harmiton ihmisille, mutta tappava sioille. Siihen ei ole lääkitystä eikä rokotetta ole löydetty 50 vuoden yrityksestä huolimatta. Lupaavimpana pidetään sikojen perimän muuttamista niin, että virukselle alttiit geenit poistetaan.

Ruttovirus aiheuttaa sialle sisäisen verenvuodon, kunnes eläin kuolee. Ainoa keino viruksen rajoittamiseksi on tuhota kaikki sairastuneet eläimet.

Sekään ei välttämättä auta, sillä virus on sitkeä. Vaikka kaikki siat tuhottaisiin, tauti voi säilyä ja levitä villisikojen mukaan.

Taudin tiedetään säilyvän lannassa lähes kuukauden ja huoneenlämpöisessä vedessä pari kuukautta.

Pisarassa sairastuneen sian verta on 50 miljoonaa virusta ja yksikin riittää siirtämään taudin toiseen sikaan.

Kiina on tutkinut taudin leviämisteitä.

Maatalousministeriön mukaan yleensä virus tulee sikalaan kulkuvälineiden ja työntekijöiden mukana, kun desinfiointi on laiminlyöty.

Kolmasosa tiloista sai taudin rehussa ja viidesosa elävien eläinten mukana.

Virusta on erittäin vaikea saada pysähtymään.

Taudin itämisaika on 15 päivää ja virusta levittäviä hiukkasia voi irrota siasta jo päivän tai kaksi ennen oireiden ilmestymistä.

Virus voi tällöin levitä huomaamatta jätteissä, lihassa ja veressä. Tämä koskee erityisesti sikoja, jotka on kuljetettu ja teurastettu laittomasti ennen virustestausta.

Vietnamissa ensimmäinen sikaruttotapaus varmistui tammikuussa Kiinan rajan läheltä. Viime viikolla maatalousministeriö kertoi, että tauti on levinnyt lähes koko maahan. Vietnam on jo tuhonnut 2 miljoonaa sikaa, 6 prosenttia kaikista sioista.

Vietnamin maatalousministeri Nguen Zuan Cuong suositteli koko ruokaketjua varastoimaan sianlihaa loppuvuonna uhkaavan pulan varalta, Guardian kertoo.

Aasian toiseksi suurin sianlihantuottaja Thaimaan on arvellut pystyvänsä estämään taudin pääsyn maahan, mutta Pfeiffer on pessimistinen. Virus voi levitä laittomasti maahantuodussa lihassa tai vain turistien tai autonkuljettajien mukana.

Sikaruton juuret ovat Afrikassa, mistä se levisi 1970-luvulla Lounais-Eurooppaan. Espanja joutui taistelemaan 40 vuotta taudin hävittämiseksi, ja Sardiniassa tautia on edelleen.

Romaniassa Tonavan kuljettamat ruhot tartuttivat taudin 140 000 sian sikalaan keväällä ja koko karja jouduttiin hävittämään.

Bloomberg julkaisi torstaina perusteellisen koosteen afrikkalaisesta sikarutosta. Lehden mukaan tauti leviää nopeasti ja sen hävittäminen vie vuosikymmeniä.

