Sokerijuurikkaan rikkakasvien torjuntaan kehitettiin uusi innovaatio: "Hyppy uudelle aikakaudelle"

Kari Salonen

Viime vuonna sokerijuurikasta viljeltiin 10 200 hehtaarilla (Luke). Kuvituskuva.

EU-komissio on kieltämässä sokerijuurikkaan viljelyssä käytetyt desmedifaamin ja dimetoaatin. Maatalousjohtaja Tero Tanner Sucros Oy:ltä kuitenkin vakuuttaa, että syytä huoleen ei ole. Korvaavia aineita löytyy markkinoilta.

Taustalta löytyy myös uusi innovaatio sokerijuurikkaan viljelyssä.

Viidesosa Suomen sokerijuurikaspelloista on tänä vuonna kylvetty uudenlaisella Conviso Smart -viljelymenetelmällä. Se tarkoittaa sitä, että viljelijä ostaa samassa paketissa sekä sokerijuurikkaan siemenet että rikkakasviaineen.

Conviso Smart on ollut tänä vuonna ensimmäistä kertaa myynnissä ja siihen on tarttunut 163 viljelijää, Tanner kertoo.

Menetelmän ovat kehittäneet yhdessä KWS ja Bayer.

Tannerin mukaan menetelmällä on paljon etuja perinteiseen tapaan verrattuna. Nyt juurikkaan viljelyssä käytetään 5–7 kasvinsuojeluainetta sekä 3–5 ruiskutuskertaa.

"Conviso One on tehokkaampi valmiste ja siinä on vähemmän kemikaaleja kuin perinteisissä aineissa. Se yksistään tehoaa kaikkiin niihin rikkakasveihin, joihin perinteisellä lajikkeella tarvittaisiin edellä mainitut 5–7 ainetta. Lisäksi ruiskutuskertoja on vain kaksi."

Tanner mainitsee kuitenkin, että menetelmällä on myös eräs haittapuoli. Satotaso nimittäin ei aivan yllä perinteisten lajikkeiden tasolle. Hänen mukaansa Conviso-menetelmä voi kuitenkin olla kannattavampaa. Se tehoaa myös hankaliin rikkakasveihin, kuten juolavehnään, hukkakauraan, ohdakkeeseen ja valvattiin. Lisäksi sillä saadaan hävitettyä pellosta mahdolliset villijuurikkaat, joita perinteisesti kitketään käsin.

Ruiskutuskertojen väheneminen ja kitkentätyön mahdollinen pois jääminen helpottavat sokerijuurikkaan viljelijöiden työtä.

"Viljelijät ovat ottaneet Conviso-menetelmän erittäin hyvin vastaan. Siemenet loppuivat kesken", Tanner paljastaa ja kertoo, että Conviso Smart tulee mullistamaan koko toimialan.

Lue lisää:

EU kieltää jälleen kasvinsuojeluaineita – nyt kieltolistalle dimetoaatti ja desmedifaami