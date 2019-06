Viisi syytä sille, miksi maanviljelijällä on haasteista huolimatta hyvä ammatti

Pentti Vänskä

Traktorin pukille nouseminen kevättöitä varten on monen viljelijän vuoden kohokohtia. Kuvassa äestystä.

Viljelijän uravalinta voi vaikuttaa ulkopuoliselle oudolta päätökseltä.

Tiedossa on paljon työtä ja ympärillä säädökset muuttuvat jatkuvasti. Hinnat heittelevät ja kannattavuus on usein veitsenterällä. Ja jos vahingossa rahaa meinaakin jäädä taskun pohjalle, hajoaa jokin tilan koneista ja pennosille löytyy äkkiä uutta käyttöä.

Kun vielä otetaan mukaan sään oikullisuus ja verkossa vellovat syytökset ympäristön saastuttamisesta eläinten kaltoin kohteluun, herää kysymys: kuka oikein haluaa olla maanviljelijä – ja miksi?

Tässä on viisi syytä sille, miksi viljelijällä on kaikesta huolimatta mahtava ammatti:

1. Saat seurata kasvun ihmettä. Tässä työssä jos missä näkee kätensä jäljen. Pitkän talven jälkeen moni odottaa pellolle pääsyä. ”Kevätkylvöt, ja erityisesti maan muokkaus keväällä – uuden alku. Vanhemmiten se herkistää eniten. Kaunein hetki on kun oras nousee maasta", kuvailee eräs MT:n lukija. Kasvit kasvavat pellolla ja lehmät laiduntavat tyytyväisinä, sinun työsi ansiosta.

Elämän kiertokulku herättää niin ikään suuria tunteita. Esimerkiksi lammastilalla poikimisaika tarkoittaa lyhyitä yöunia, mutta karitsan hapuileva nousu jaloilleen herkistää kokeneenkin lampurin.

2. Vietät päiväsi ulkoilmassa. Ei arkea toimistossa, ei työmatkaruuhkaa. Raikas ulkoilma on konttoria virkistävämpi työympäristö – paitsi kenties marraskuussa. Kunnon saappaat ja haalari ovat pukua mukavampi työasu. Viljelijä elää lähellä luontoa.

3. Perhe. Useimmat tilat ovat perheviljelmiä. Tiloja pyörittävät äidit, veljet, sedät, tyttäret ja puolisot. Monet perheet kokoontuvat yhteen vain juhlapyhinä, mutta tilalla perhe on kiinteä osa elämää. Tiivis yhteys esimerkiksi omiin vanhempiin on myös haaste, mutta parhaimmillaan hyvin palkitseva sellainen. Sukupolvien ketjussa on tyydyttävää antaa vaalimansa maa eteenpäin ja tuntea jättäneensä maailmaan jäljen. Vaikka sukutilaa ei olisi, tilan ympärillä työskentelevästä yhteisöstä muodostuu väistämättä tiivis.

4. Elämä ei ole tylsää. Viljelijän työ on hyvin monipuolista, joten saat haastaa itseäsi ja testata kykyjäsi. Viljelijä on samalla esimerkiksi sivutoiminen meteorologi (kuinka monta milliä tällä viikolla onkaan satanut?), koneiden korjaaja, eläintenhoitaja ja McGyverin kaltainen ongelmanratkaisija. Työ vaatii kaikkien aistien käyttöä ja toisinaan ihan vain fyysistä voimaa.

"Nautin emolehmätilan isännöinnistä, vauhtia ja vaaratilanteita riittää", kuivaili työtään MT:lle isäntä Antti Toivonen. Säädöksistä huolimatta ammatti antaa mahdollisuuden toteuttaa luovuuttaan. Osa löytää oman polkunsa erikoistumalla vaikkapa niittykalkkunaan tai kuminaan. Ehkäpä sinä keksit tehdä jotakin aivan uutta?

5. Työsi lopputulos on elintärkeä. Kuten sanonta kuuluu, tarvitset lääkäriä ehkä kerran vuodessa, mutta viljelijää kolme kertaa päivässä. Ihmiset voisivat selvitä hengissä ilman somepersoonia, konsultteja tai toimittajia. Ilman ruokaa ihmiskunnan peli on kuitenkin nopeasti pelattu. Kun tuottamasi ruoka on vielä puhdasta, laadukasta ja maukasta, on monta syytä hypätä aamuisin traktorin rattiin.

Lue lisää:

Viljelijän suosikkityöt ovat raskaita, mutta antoisia – "Syntymän ihme säväyttää aina"

Näistä maatilan töistä viljelijät nauttivat eniten – "Kaunein hetki on, kun oras nousee maasta"

Syntymän ihme kuittaa lampurin jokakeväisen karitsakooman