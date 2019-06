Vain Pohjois-Koreassa? Perunavarkaus tuhoaa puolueen maatalouspolitiikkaa, rangaistuksena passitus pakkotyöhön

Teija Soini

Pohjois-Korean keskushallinto on huolestunut siemenperunavarkauksista.

Puolue järjestää toukokuussa perunoiden "istutustaisteluita". Työläisiä siirretään silloin peltotöihin.

Ryanggangin maakunnassa perunoita istutetaan kahden viikon ajanjaksolla. Maakunnassa on ollut useita varkaustapauksia, kertoi Daily NK -julkaisu tiistaina.

"Viranomaiset käyttivät kahta viljelijää esimerkkinä. Heidät lähetettiin työkeskukseen kuudeksi kuukaudeksi", kertoi julkaisun paikallinen lähde.

Pohjois-Koreassa perunat ovat tärkeitä, koska niillä voidaan korvata riisiä ja vehnää. Osassa Ryanggangin maakuntaa ne ovat kalorien päälähde.

Valtiollinen Rodong Sinmun -lehti raportoi vastikään, että perunan tuotanto nousi viime vuonna ennätystasolle.

Viljelijöille on kerrottu, että perunoiden varastaminen on käytännössä puolueen maatalouspolitiikan tuhoamista. Köyhät viljelijät kuitenkin kärsivät nälästä. He varastavat perunoita ja jopa myyvät niitä markkinoilla.

Asiasta kertoi tiistaina ensimmäisenä Suomessa Verkkouutiset.

