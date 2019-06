Tumeagri lisäsi älyä uuteen kylvökoneeseen

Tumeagri

Tumeagri esittelee Okrassa kylvölannoittimen, jossa syöttöakseleita pyöritetään sähköllä.

Kylvökoneen säätäminen alkaa olla helppoa. Tumeagri kehitti sähköisen syöttölaitteen uuteen Super Nova Combiin. Syöttöakselit pyörivät sähköllä ja lannoitusta ja siemenmäärää voidaan säätää traktorin näytöllä.

Markkinointijohtaja Heikki Sola Tumeagrilta toteaa, että kylvökone on käytännössä täysin uusi. Vain etupyörät ovat samat kuin ennen, mutta nekin on asennettu toisin kuin ennen.

Kone on ollut pari vuotta testiajoissa ja se aiottiin esitellä jo vuosi sitten, mutta muun muassa vantaita haluttiin vielä testata lisää, Sola kertoo. Tuttu lovettu vannas on korvattu sileällä. Kone sopii kaikille viljelytavoille, myös suorakylvöön 20 kilon vannaspainon ansiosta.

Kylvökone on yhtiön mukaan isobusyhteensopiva, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää kutakuinkin kaikilla uusilla traktoreilla, joissa on isobusvalmius. Sopivuutta ei ole virallisesti testattu, mutta ongelmia ei ole kokeiluissa ollut, Sola kertoo. Vaihtoehtona on oma näyttö.

Solan mukaan sähkömoottorit ovat kehittyneet huimasti muutamassa vuodessa. Tiedonsiirtoväylän teho riittää moottorien pyörittämiseen.

Kylvökoneen syöttöakselit on jaettu kahtia ja kumpaakin puolta voidaan säätää itsenäisesti. Käännöksissä ulkoreunan akseli pyörii sisäreunaa nopeammin.

Kylvökoneen ohjaus voitaisiin periaatteessa automatisoida päisteajoa myöden, mutta niin pitkälle ei ole muun muassa työturvallisuussyistä menty, Sola kertoo.

Esimakua saatiin viime kesän testeissä, kun käytössä oli automaattiohjauksella varustettu traktori. Nelimetrisellä kylvölannoittimella ajettiin 8 metrin välein, jolloin käännökset olivat loivia.

Hintoja ei ole vahvistettu, mutta Sola arvelee, että nousua on kymmenkunta prosenttia. Okraan mennessä hinnat tiedetään ja uutuus on nähtävänä siellä. Toimitukset alkavat vuoden 2020 puolella.

Mekaaninen malli pysyy tuotannossa, sillä kaikki eivät halua sähköistä ohjausta. Venäjälle ja muun muassa Egyptiin halutaan mahdollisimman yksinkertaisia ratkaisuja.