Pystyisitkö sinä työskentelemään navetassa eläinten kanssa? Testaa tietosi!

Jaana Kankaanpää

Nautojen hyvinvointi on yksi verkkosivuston videoiden aiheista.

”Uusinta tietoa uusilla tiedonvälitystavoilla”, luonnehtii Helsingin yliopiston vanhempi tutkija Gun Wirtanen aineistoa, joka on nyt tarjolla verkossa Ruralia-instituutin sivuilla.

Työtavoilla tulosta maitotiloille -hankkeen tietopaketti on tarkoitettu ennen kaikkea tilallisille ja tilojen työntekijöille.

”Pyrkimys on parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta oikeilla käytänteillä”, kertoo Wirtanen.

Jokainen voi tarkistaa oman osaamisensa testillä, jossa on kaksi tasoa.

Tietoa välitetään videoilla. Ne ovat suomenkielisiä, mutta tekstitysvaihtoehdot ovat ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Näin aineisto palvelee myös ulkomaisia työntekijöitä.

Videot kertovat esimerkiksi nautojen hyvinvoinnista, maidon laadunhallinnasta ja eläintautien hallinnasta sekä kustannustehokkaista työtavoista.

Videoiden lisäksi tietoa voi ammentaa verkkoon ladatusta kirjallisesta aineistosta.

Työtavoilla tulosta maitotiloille -hanke päättyi viime joulukuussa. Tieto kuitenkin pysyy netissä, ja se on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.

”Elokuun loppuun mennessä on tarkoitus saada valmiiksi kotisivun aloitustekstit ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkieliset ovat jo valmiit”, Wirtanen kertoo.

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Seinäjoella ja Mikkelissä. Wirtanen työskentelee Seinäjoen toimipaikassa. Työtavoilla tulosta maitotiloille -hanke on tehty yhteistyössä Sedu Ilmajoen kanssa.

