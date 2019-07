Viljelijöiden usko tulevaan on valoisin vuosikausiin

Pasi Leino

Sianlihan tuotannossa pahin näyttäisi olevan ohi, Taru Antikainen Aurasta toteaa.

Sikaloissa jaksetaan taas hymyillä. Näin voi tulkita TNS Kantarin tuoretta viljelijäkyselyä, jonka mukaan kaikenlaisilla tiloilla tilanne nähdään selkeästi valoisampana kuin vuosi sitten ja suurin parannus on sikatiloilla.

MTK:n sikaverkoston puheenjohtajan Taru Antikaisen mielestä tulos ei yllätä. Pahin näyttäisi alalla olevan ohi ja sianlihan tuotantokustannukset saadaan likimain peittoon.

Taustalla on useita syitä. Sikaruttoepidemia on lisännyt jyrkästi lihan vientiä Aasiaan ja nostanut tuottajahintoja Euroopassa. Lisäksi kevät on suosinut viljoja ja nurmia. Jos sato on iso, se voi alentaa rehukustannusta, Antikainen miettii.

Kyselyyn vastasi 835 viljelijää eri puolilla maata. Yhteistä on, että taloustilanne nähdään samanlaisena koko maassa ja kaikenlaisilla tiloilla. Lihatilat ovat hieman optimistisempia kuin maito- ja viljatilat.

Melko hyväksi tai sitä paremmaksi taloutensa arvioivien määrä on kasvanut lähes 60 prosenttiin vastaajista ja samalla erittäin heikkona taloutensa pitävien määrä on puolittunut viime vuoden kesäkuusta.

Muutos vuoden takaiseen on iso. Takana oli silloin katosyksy 2017 ja lisäksi orasmaat ja nurmet kärsivät kuivuudesta. Rehujen hinnat olivat nousussa, mutta tuottajahinnat eivät.

Nyt näkymät ovat lähes päinvastaisia. Samalla tuotantosuuntien väliset erot ovat kaventuneet. Taloutensa melko hyväksi tai sitä paremmaksi arvioivia on enemmistö kaikissa tuotantosuunnissa.

Myös konekaupassa näkyy valoa. Joka viides vastaaja arveli ostavansa uuden työkoneen seuraavan vuoden aikana, isoista tiloista vielä useampi.

Ilahduttavasti nuorten tulevaisuudenusko näyttää myös palautuneen viime vuoden notkahduksen jälkeen.

Jutta Mykrä