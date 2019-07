Leppä kommentoi kaupan vahvaa asemaa Okran avauspuheenvuorossaan

Jarno Mela

Okra-messut avannut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korosti, että maatalouden kannattavuuskriisin on löydettävä ratkaisut.

"On paradoksi, ettei maailman parhain ruoka tuota sen tuottajille tarpeeksi rahaa, jotta se olisi kannattavaa", totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) avatessaan Okra-messut keskiviikkona Oripäässä.

Lepän mukaan hallitusohjelmaan on kirjattu selkeästi, että maatalouden rakenteelliseen kannattavuuskriisiin on löydettävä ratkaisuja.

Lepästä on päivänselvää, että maatalouden kannattavuuden laskeva trendi on järjestelmän sisällä oleva syy. Tästä johtuen suomalaiset kuluttajat ovat etuoikeutetussa asemassa. He saavat maailman parasta ruokaa hyvin kohtuulliseen hintaan.

Leppä sanoi, että maatalouden kannattavuuden korjaamiseksi ei riitä enää hienosäädöt tai osaoptimoinnit ketjussa, vaan tarvitaan järeitä toimia. Maatalous tarvitsee 500 miljoonaa lisää yrittäjätuloa alkutuotantoon ja siihen tarvitaan koko ruoka-ala mukaan tuottajista teollisuuteen ja kauppaan.

Kaupan asema on Lepästä poikkeuksellisen vahva. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite hillitä päivittäistavarakaupan ylivoimaista neuvotteluasemaa lainsäädännöllisin toimin.

Se tarkoittaa sitä, miten hinta ja arvonlisä jakautuvat ruokajärjestelmän sisällä. Samaa viestiä kuulee myös muualta Euroopasta, Leppä muistutti.

"Ruokajärjestelmän vinoutunut tasapaino vaatii korjaamista, ja keinot hahmottuvat syksyn aikana", Leppä lupasi.