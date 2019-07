Parikkalassa olikin rapsipistiäisiä eikä gammayökkösiä

Tuhojälki on molemmilla hyvin samankaltainen.

Eino Heinola

Kuvassa olevat toukat osoittautuivatkin rapsipistiäisiksi.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi tiistaina, että Parikkalassa on löytynyt gammayökkösen toukkia öljykasvipelloilta.

Keskiviikkona ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntija Eino Heinola täsmentää, että tuholainen olikin rapsipistiäinen, ei gammayökkönen.

Rapsipistiäinen on paikallisempi tuholainen kuin yökkönen. Se on myös harvinainen, mutta ei niin harvinainen kuin gammayökkönen. Tuhojälki on hyvin samankaltainen.