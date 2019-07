Kasvien tuontiehdot kiristyvät: "Kasvintuhoojatilanne EU:ssa on huono"

Timo Saarimaa

Jatkossa kasvipassi vaaditaan kaikilta maahan tuotavilta istutettaviksi tarkoitetuilta taimilta.

Kasvien tuontiin on tulossa uusia ehtoja joulukuussa, kertoo ylitarkastaja Paula Lilja Ruokavirastosta.

Kasvipassien käyttöä laajennetaan, ja ne tulevat pakollisiksi kaikille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille. Lisäksi valvontavastuu siirtyy yhä enenevissä määrin taimien kasvattajille ja myyjille.

"Tarkastuksia tehdään jatkossakin, mutta omavalvonnan osuus kasvaa", Lilja toteaa.

Lilja kertoi keskiviikkona Okrassa, että taustalla on vaarallisten kasvintuhoojien leviämiseen kasvanut riski.

"Kasvintuhoojatilanne EU:ssa on nyt huono. Etenkin Etelä-Euroopassa on ilmennyt uusia tuhoojia. Suomi on hieman paremmin suojassa, mutta riski on silti olemassa."

Uusissa ehdoissa mainitaan erityisesti hedelmäpuiden vakava bakteeritauti tulipolte, Lilja kertoo.

Taudin ennaltaehkäisemiseksi sen isäntäkasvien, kuten omena- ja päärynäpuiden passeihin lisätään jatkossa merkintä, kun ne on tuotettu alueella, jossa ei esiinny tulipoltetta.

Riskinhallintaan kaivataan myös kuluttajien valveutumista.

"Kannattaa harkita, onko tarvetta tuoda taimia edes EU:n sisältä. Jos tarvetta on, kannattaa ottaa selvää vaatimukset ja tarkastaa kasvipassin merkinnät. Jos kasveissa näkyy tuholaisia, voi niitä koittaa tunnistaa Ruokaviraston verkkosivujen kuvista. Niitä voi myös lähettää laboratorioomme."

Kasvipassittomia kasveja, kuten luonnonkasveja ei saa tuoda maahan lainkaan.

"Ei myöskään kannata ostaa taimia ulkomailta pikkukylien toreilta. Suuret myymälät ovat luotettavampia", Lilja muistuttaa.