"Puhutaan jo globaalista uhasta" – afrikkalainen sikarutto puhuttaa myös Okrassa

Sanne Katainen

Kiinan sikatalouden vaikeudet afrikkalaisen sikaruton kanssa eivät toistaiseksi näy sianlihan tuottajahinnassa Suomessa. Kuva on Suomesta.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt rajusti Aasiassa ja etenkin Kiinan tilanne on erittäin paha. "Siellä ASF on levinnyt räjähdysmäisesti. Kiinan tulee olemaan todella vaikea päästä taudista eroon", ylitarkastaja Leena Oivanen Ruokavirastosta totesi Okran ASF-tietoiskussa maa- ja metsätalousministeriön osastolla.

Toistaiseksi Kiinan vaikeudet eivät ole näkyneet sianlihan tuottajahinnassa Suomessa, mutta jollain tavoin suomalaiset sikatuottajat tulevat siitä vielä hyötymään, arvioi Suomen sikayrittäjien toiminnanjohtaja Ari Berg.

Hän toteaa, että jatkuva valppaus on sikatiloilla tarpeen, ja tilatason tautisuojausta pyritään jatkuvasti tehostamaan. "Kaikki ei ole vielä hyvin", Berg muistuttaa. Silti hän luottaa vakaasti suomalaisen tautisuojaukseen ja sen jatkuvaan tehostumiseen. "ASF ei tule leviämään Suomessa tuotantoketjuun."

Toimia suomalaisen sikatalouden puolesta tehdään koko sikaketjun voimin. Tiedotusta pyritään ulottamaan yhä vahvemmin myös matkailijoihin, jotka tulevat riskialueilta. "Olen iloinen, että asia on tullut laajasti julkisuuteen", Berg sanoo.

Tärkeä yhteistyötaho sikayrittäjille ovat Bergin mukaan metsästäjät, jota kannustetaan villisikojen metsästykseen myös palkkiolla. Palkkio maksetaan kaadetuista villisioista, joista on toimitettu näytteet tutkittavaksi. Ruokavirasto maksaa palkkiota kuolleena löydetyistä villisioista lähetetyistä havainnoista.

Lähimpänä Suomea tautia on tavattu Virossa ja Venäjällä. "Ei vielä Pietarin ja Suomen rajan välillä, mutta Pietarin eteläpuolella kyllä", Oivanen sanoo.

Bergin mukaan juuri itärajan tuntumassa tehdään suurin osa ilmoitetuista villisikojen kaadoista.