EU-puheenjohtajuus toi komission isosti Okraan

EU-komissio näkyy poikkeuksellisen isosti keskiviikkona käynnistyneillä Okra-messuillla. Yleensä näin laajalla osastolla ollaan vain Berliinin ruokamessuilla ja Pariisissa, kertoo tiiminvetäjä Taru Haapaniemi komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen osastolta.

Haapaniemi on keskeisellä paikalla tulevan maatalouspolitiikan ja cap-uudistuksen valmistelussa. Hän uskoo, että uudistus saadaan voimaan komission lupaamassa aikataulussa eli vuonna 2021. "Siihen pitää uskoa. Siitäkin on apua, että Suomen puheenjohtajakaudella neuvostoa johtaa ministeri (Jari Leppä), joka on ollut mukana jo pitkään."

Suomi on syksyllä EU:n puheenjohtajamaa ja Okraan osallistumisella komissio haluaa esitellä toimintaa ja sitä, mitä yhteinen maatalouspolitiikka tarkoittaa. "Odotamme kansalaisilta kysymyksiä, mitä cap-uudistus tarkoittaa ja mitä hyvää se voi tuoda maatalouden ja viljelijöille."

"Maisteltavaksi on tuotu alkuperäsuojattuja tuotteita eri puolita EU:ta, mutta puikulaa emme tänne saaneet."

Haapaniemi on kotoisin Karviasta ja maataloustyöt ovat tuttuja lapsuudessa, vaikka hän ei ole maatilalta kotoisin.

"Heiniä olen haravoinut ja se tuoksu tuo myönteisiä muistoja mieleen." Ratsastusharrastuksen peruja hänellä on edelleen oma hevonen.