Kävijägallup: Okraan tullaan viettämään aikaa ja tapaamaan tuttuja

Saara Lainio ja Maija Vehanen ovat tulleet messuilla katsomaan erityisesti eläimiä.

Viljan- ja heinänviljelijä Jari Kivijärvi vieraili Okrassa torstaina. Hän on tullut messuille yhdeksi päiväksi Vesilahdelta. Kivijärvi kertoo, että hänellä ei ole suunnitelmissa suuria hankintoja, mutta aikoo kuitenkin käydä katselemassa, jos messuilta löytyisi jotain mielenkiintoista.

"Hankintoja saatan tehdä, jos hyviä tarjouksia tulee, mutta lähinnä olen vain katselemassa", viljelijä kertoo.

Tulevaisuudensuunnitelmana Kivijärvellä on jatkaa viljelyä eläkeikään asti, mihin on vielä seitsemän vuotta aikaa. Hän ei näe maatalouden tulevaisuutta yhtä positiivisena kuin jotkut viljelijät.

"Viljan hinta on huono eivätkä hiilijalanjälkiasiat tule tuomaan maataloudelle mitään positiivista".

"Aion lähinnä tavata tuttuja, mitään sen kummempia suunnitelmia ei ole messujen suhteen", Kivijärvi toteaa.

Okran konkarikävijät Saara Lainio ja Maija Vehanen pitelivät sadetta ajosilppurin suojassa. Maatalon tytöille messut ovat perinne, ja tarkoitus olisikin nähdä paljon tuttuja.

"Ihme kyllä ei ole vielä tullut ketään tuttua vastaan", Lainio nauraa.

Vehanen työskentelee maatalouden parissa sikalanhoitajana. Lainio taas on kirjanpitäjä, mutta kertoo asuvansa maatilalla.

"Olemme viimeisenä suuntamassa eläinosastolle, sitä tulimme lähinnä katsomaan", Vehanen mainitsee suunnitelmistaan. Häntä kiinnostaa myös lypsyrobotti, sillä se ei ole sikapuolen ihmiselle tuttu.

Pieni viileys ja vesisade eivät pääse lannistamaan naisten messutunnelmaa.

"Jos tulee kylmä, vaatemyyjät myyvät mielellään takkeja paleleville messuvieraille", Lainio ja Vehanen muistelevat huvittuneina muutaman vuoden takaista Okraa, jolloin kylmä yllätti messuvieraat.

Siiri Ruusela on tullut Huittisista messuille isänsä Teemu Ruuselan sekä mummun, papan ja tätinsä kanssa. Ruusela on tuttu näky Okrassa, sillä hän on jo kolmatta vuotta messuilla.

Eläinrakkaaksi tunnustautuva Siiri Ruusela pitää eniten kissoista. Niitä ei Okrassa valitettavasti ole, mutta häntä kiinnostavat myös hevoset. Koneet eivät ole Ruuselan mielestä kovin kiinnostavia, mutta reippaana messuvieraana hän on kiertänyt katselemassa niitäkin.

"Parasta on ollut se, kun on saanut ilmaiseksi kyniä, lehtiä ja pusseja", iloitsee Ruusela. Lehdet tulevatkin kovaan käyttöön, sillä hän mainitsee pitävänsä lukemisesta.

