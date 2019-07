Tuotevertailu sujuu maatalousnäyttelyssä kuvaston katselua helpommin: "Vapaan porsituksen ratkaisut ovat se hottis ja hitti nyt"

Terhi Torikka

Jorma Piiparinen esittelee Ransucon myymää uutta vapaaporsituskarsinaa, jossa hoitajan työturvallisuutta parantaa mahdollisuus erottaa emakko porsaista hoitotoimien ajaksi.

"Vapaan porsituksen ratkaisut ovat se hottis ja hitti nyt", toteaa kotieläintarvikkeita valmistavan ja myyvän Ransucon toimitusjohtaja Jorma Piiparinen.

Hän esittelee innoissaan tanskalaisen Jydenin valmistamaa porsituskarsinaa, joka koottiin ensi kertaa esille Okraan. Karsina on useista kilpailijoista poiketen kokonaan umpinaista materiaalia. Sen toinen erikoisuus on liikuteltava aitarakenne, jolla emakko saadaan tarvittaessa erilleen porsaista hoitotoimien ajaksi.

50 vuotta tänä vuonna täyttävän Ransucon myynnistä runsas puolet on nykyisin yhteistyökumppanien tuotteita. "Oman tuotannon osuus on noin 30–40 prosenttia", Piiparinen arvioi.

Piipariset ovat omistaneet yrityksen nyt yhdeksän vuotta.

"Meille valikoitavien tuontituotteiden on oltava ehdottoman hyviä", Maija Piiparinen korostaa. Hän toteaa, että juhlavuotta on mukava viettää nyt, kun maataloudessa eletään hieman parempaa aikaa moneen viime vuoteen verrattuna.

Okrassa yrityksellä oli mukana reilu otos tuotteita.

"Messujen hyvä puoli on, että asiakkaat pääsevät katsomaan käytännössä sellaisiakin tuotteita, joita ei välttämättä muuten tilauspäätöstä tehdessä näe", hän sanoo. Yksi esimerkki tästä ovat juoma-altaat, joista moni kävijä oli kiinnostunut.

Kiinnostus vapaaseen porsitukseen on huomattu myös Pellon Groupilla. "Vapaa porsitus on mukana lähes kaikissa sikapuolen tarjouspyynnöissä. Suurin osa on perusparannuksia, mutta joitain laajennuksiakin on vireillä", myyntijohtaja Harri Muilu sanoo.

"Maatalousnäyttelyssä ratkaisujen vertailu on tuottajille helppoa, kun nähtävillä on useiden eri valmistajien ratkaisuja."