Suomesta löytyy upea kirjo lehmärotuja – MT taltioi karjakauneutta Okrassa

Oripään Okra-tapahtumassa nähtiin kesän suurin karjanäyttely ja se, että lehmän esittäminenkin on taitolaji.

Kari Salonen

Änkön Jäähile ei ole mikään missi. Se oli luokkansa viimeinen, tokaisee Valtteri Änkö Ikaalisista. Silti kiinnostunutta yleisöä parveilee aitauksen vieressä. Kärryjäkin vetänyt hurmaajakyyttö paikkaa luonteellaan sen, minkä rakenteessa menettää.

Lehmän esittäminenkin on taitolaji, mistä saatiin hienoja esimerkkejä perjantain luokissa.

"Suomessa taso on viime vuosina noussut kovasti. Mitään ei anneta ilmaiseksi, vaan jokainen sija on saavutus", mainitsee ulkomaillakin lajissa kilpailut loimaalainen Maiju Pajula.

Kari Salonen

Sauvolaisten Mika ja Elina Kavanderin omistamalle, kuuden kuukauden ikäiselle Riitmaan Pantenelle Okra on ensimmäinen näyttelykokemus. "Se on nätti", kehuu Junior Handler -kehässä ayrshiren kanssa kolmanneksi tullut 13-vuotias Simeon Kavander.

Kari Salonen

Innilän Pulmunen valittiin herefordien championiksi. Tuomarin huomion heti kehään astellessaan vienyt hieho on kameran edessä itse rauhallisuus. Kai ja Heidi Pastellille menestys oli iloinen yllätys. Maailman suosituin pihvikarjarotu esiintyy Suomessa luomuna: niitä ei klipata edes näyttelyä varten. "Korvat ajeltiin siistiksi", Kai tokaisee.

Kari Salonen

Missbell-Red ET:n väritys vangitsee. Kankaalle astuminen sitä kuitenkin epäilyttää. "Missbell on vähän arka. Sillä on hyvä utare ja rakenne muutenkin. Se on yksi karjan kauneimmista holsteineista", kertoo Karttulassa sijaitsevan Moonmilk Oy:n työntekijä Anna Kellokoski. Lehmän omistavat Suvi ja Jarmo Vainikainen.

Kari Salonen

Okran karjanäyttelyn ainoa brown swiss, Keisalan Bambi, edustaa rotuaan ylpeydellä. Töysässä Keisalan tilalla asuvan hiehon esitteli kuvaa varten Jenna Vehviläinen.

Kari Salonen

"Harvinaisen rauhallinen. Se rakastaa rapsuttamista ja sylissä nukkumista", kuvailee Anna Kellokoski lapinlehmä Jussilan Nuorgamia. Nuorgamin omistaa Anna Länsisalmi Keisalan tilalta.

Kari Salonen

Showmanship-luokassa finaaliin päässyt loimaalainen Maiju Pajula on tuntenut esittämänsä jersey-lehmä Comericas Vivian ET:n vasikasta saakka. "Se on hyvärakenteinen ja rohkea", Pajula kertoo. Tuomari Christopher Studer kehui pitävänsä Pajulan tyylistä esittää lehmiä. "Arvostan Studeria tuomarina, joten kehu tuntui erityisen hyvältä." Lehmän omistaa Saija Räikkönen Päivölän tilalta.

Kari Salonen

Kolmivuotias Vanhatalon Nea-Villarosa esiintyy Juho Vanhatalon kanssa konkarin ottein. Se on karjan lehmistä myös Vanhatalon suosikkeja. Vanhatalon holsteinit nähtiin hiljattain ulkomailla, kun kolme karjan hiehoa debytoi Swiss expossa. Tuloksena oli komea kolmas sija. Okrassa Nea-Villarosa voitti holstein-luokissa paras utare -palkinnon, ikäluokkansa sekä Reserve Champion -tittelin.

Kari Salonen

Vettä satoi jo kaatamalla, kun Viivi Iivarinen esitteli ayrshire Taivalmäen Pauliinan. Hän voitti hiehon kanssa Junior Handler -luokan. Sen omistavat Asko Taivalmäki ja Sanna Savikko Ikaalisista.