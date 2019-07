Viljat kaipaavat lisää lämpöä Savossa – "Tätä menoa puinnit menevät heittämällä elokuulle"

Saara Lavi

Kaarle-ohra hyötyi selvästi rikkaäestyksestä, kertoo luomuun siirtymässä oleva Panu Hynninen Rantasalmelta.

"Lämpöä tarvittaisiin nyt lisää, kosteutta on saatu", tuumaa 75 hehtaarilla pääosin viljaa viljelevä Panu Hynninen Rantasalmelta.

Sademäärät ovat alueella olleet tällä kasvukaudella lähellä keskiarvoa. "Mutta lämpösumma alkaa epäilyttää. Viime viikolla vielä mietin, joko heinäkuussa alkaa puinnit, mutta tällaisilla säillä mennään heittämällä elokuulle", Hynninen totesi tiistaina, kun mittari näytti puolilta päivin vain hieman yli kymmentä lämpöastetta.

Viljelyssä Hynnisellä on syysrypsiä, syysvehnää ja syysruista. Keväällä kylvettiin härkäpapua, ohraa ja herne-vehnäseosta. Näistä parhaalta näyttävät nyt ohra ja härkäpapu.

"Kaarle-ohra on antanut tavanomaisena ennätyssatoja, joten odotuksia on. Tähkä näyttää ainakin hyvältä. Jyviä on kuutisenkymmentä, toivottavasti ne pullistuvat tarpeeksi."

Myös Sampo-härkäpavun kasvusto näyttää taajalta ja hyvinvoivalta.

"Mutta vasta sitten uskaltaa sanoa, kun sato on laarissa. Tältä näytti sinäkin vuonna, kun Asta-myrsky piiskasi viljantähkät maan sisään."

Hynninen on siirtymässä luomuun ja totuttelee nyt toista kesää viljelyyn ilman kasvinsuojeluaineita. Hän tunnustaa lähteneensä kylvöille hieman liian aikaisin. "Alku näytti kaamealta, mutta rikkaäestys teki hyvää etenkin ohralle ja härkäpavulle", hän kertoo.

Ruis talvehti isännän mukaan keskinkertaisesti. Noin 10 hehtaarin syysrypsialasta joku on syönyt noin viidenneksen. "Tyhjiä lituja on, mutta en ole löytänyt syöjää", Hynninen harmittelee. "Onneksi vihreääkin on vielä paljon."

Heikoin tilanne on syysvehnällä. Hanhet söivät sitä sekä syksyllä että keväällä, ja osa on jo niitetty maahan. "Katsotaan, miltä osalta lopulta haen satovahinkokorvausta ja mikä puidaan. Rantapelloilla viljeleminen on välillä aika epäkiitollista."