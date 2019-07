Forssan lehti: Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vierailulla Somerolla – "Maaseutu on ratkaisijan paikalla"

Lepän mukaan Suomella on keinoja varautua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin myös maatalouspolitiikassa.

Leppä haluaa kehittää markkinoista nykyistä reilummiksi sekä edistää vientiä. Arkistokuva.

Ministeri Jari Leppä piti puheen lauantaina Mäkilän traktorimuseon Ol´Hollil–tapahtumassa, kertoo Forssan lehti. Puheessaan ministeri oli korostanut kotimaisen ruoantuotannon merkitystä ja sen puhtautta.

"Se, että tuotamme ruokaa näillä leveysasteilla ja tuotamme siitä vieläpä maailman parasta, on jo itsessään todellinen saavutus. Suomalainen ruoka on maailman parasta, koska alkutuotanto tuottaa puhtaasta luonnostamme parhaita raaka-aineita teollisuuden jalostettavaksi", Leppä toteaa puheessaan.

Forssan lehdelle ministeri kertoi, että Luonnonvarakeskuksen rahoituksesta ei olla leikkaamassa.

"Hallitusohjelmaan on kirjattu, että rahoitus halutaan pitää vähintään nykyisellään. Pikemminkin on painetta kasvattaa rahoitusta, koska haluamme tavoitella biotalouden johtajuutta", Leppä kertoi lehdelle.

Myös Iso-Britannian mahdollista EU-eroa ministeri Leppä kommentoi Forssan lehdelle:

"Suomi tavoittelee nykyisen tasoista rahoitusta. Ei voi olla niin. että vaatimukset kasvavat, mutta rahoitus ei."

Suomella on keinoja varautua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin myös maatalouspolitiikassa, kertoo Leppä lehden haastattelussa.

"Tutkimus on yksi näistä asioista. Lisäksi meidän on päästävä pois fossiilitaloudesta, kohti uusiutuvia energianlähteitä. Suunta on jo oikea."

Forssan lehti kertoo, että Leppää ei miellytä tapa, jolla ilmastonmuutoksesta tällä hetkellä puhutaan.

"Ilmastohysteriaa ei tule luoda, sillä se lamaannuttaa. Maailmanlopun meininki ei vie asiaa mihinkään. on selvää, että lasten ja nuorten ilmastohuoli on otettava tosissaan. Aikuisten tehtävä taas on olla lietsomatta sitä."

Leppä pitää maaseudun elinvoiman säilymistä yhtenä suurena kysymyksenä. Biotalouden aseman vahvistaminen tekisi myös maaseudulle hyvää.

"Maaseutu on ratkaisijan paikalla", Leppä toteaa Forssan lehdelle.

Ministeri kertoo myös, että kuluvalla kaudella hallituksen tärkeimpiä kehityskohteita maatalouspolitiikassa ovat nykyistä reilumpien markkinoiden luominen sekä vienti ja sen edistäminen.

"EU:n puheenjohtajamaana lähdemme myös johtamaan keskustelua unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta ja sen rahoituksesta. Järjestelmää on yksinkertaistettava ja muutettava kannustavammaksi", Leppä toteaa Forssan lehdelle.