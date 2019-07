"Kasvitauteja ei ainakaan toistaiseksi näy, villisikoja kyllä", kertovat imatralaisveljekset

Terhi Torikka

Juha (vas.) ja Timo Veijalainen siirtyivät pelloillaan tänä keväänä suorakylvöön. "Osaksi tämä on opettelua vielä, mutta positiivinen käsitys jäi", Juha Veijalainen sanoo.

Ei voi olla kovin tyytyväinen, harmittelevat imatralaiset Timo ja Juha Veijalainen maatalousyhtymänsä kaurapellolla Imatran Siitolassa.

Veljekset siirtyivät tänä keväänä suorakylvöön, ja kaura valikoitui viljelyyn yli 60 hehtaarille osaksi sen vuoksi. Lajikkeina on aikainen Niklas ja myöhäisempi Oiva. Tällä hetkellä niiden välillä ei näy suurta eroa.

"Multavilla mailla kohtuullista, hiesuilla heikompaa", veljekset kuvaavat viljojen tilannetta. Syynä on etenkin kuivuus. Kesäkuussa tilalla satoi vain noin 15 milliä.

"Aiemmin kylvetyt kasvustot näyttävät vähän myöhempiä paremmilta", Timo Veijalainen arvioi.

Heinäkuussa on satanut jo noin sata milliä, mutta lämpöä on saatu niukasti. Viljelyssä on myös härkäpapua, kuminaa ja syysvehnää. Parhaiten ovat onnistuneet kumina ja härkäpapu.

Suorakylvöstä kokemus oli positiivinen. "Työmäärä väheni selvästi. Nyt toivotaan, että maan rakenne alkaisi parantua", Timo Veijalainen sanoo.

Kasvitauteja ei tilalla ole havaittu, mutta rehevimmät pellot on ruiskutettu punahometta vastaan. Nelijalkaisia harmeja sen sijaan näkyy jatkuvasti.

"Joka yö koirat haukkuvat, kun villisiat kulkevat peltojen läpi", Juha Veijalainen sanoo. "Tuokin on villisikojen polku", mies osoittaa.

Tänä vuonna sioista ei toistaiseksi ole ollut suurta haittaa, vaikka ne etenkin kuminaa mieluusti maistelevat. "Metsästys on saattanut auttaa vähän. Muutama vuosi sitten tilanne oli pahempi", Timo Veijalainen kertoo.

Yleisesti Etelä-Karjalassa sateet ovat virkistäneet kasvua, mutta paikoin vettä on tullut liikaakin. Se on aiheuttanut hapenpuutetta ja kellastumista tiivistyneillä lohkoilla ja paikalliset reakuurot ovat vaurioittaneet viljaa sekä aiheuttaneet kahutähkäisyyttä, kertoo Pro Agrian Eino Heinolan laatima alueellinen kasvutilannekatsaus.

Toisesta säilörehusadosta odotetaan alueella melko hyvää. Tuholaiset ovat vaivanneet öljykasveja, ja niiden satonäkymä on heikko. Kaalikoita, rapsikuoriaisia, kirppoja ja luteita sekä paikoin rapsipistiäisiä on ollut normaalia enemmän.