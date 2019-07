S-ryhmän tuleva hiililaskuri ohjaa kasvisten kulutukseen – ei erota kotimaista nautaa brasilialaisesta

Jarkko Sirkiä

Omat ostot -palvelulla voi jo nyt seurata omaa kasvistenkulutusta.

S-ryhmä tuo hiililaskurin osaksi jo käytössä olevaa Omat ostot -palveluaan. Syyskuusta alkaen S-ryhmän asiakasomistajat voivat tarkistaa sovelluksesta arvion ruokaostostensa ilmastovaikutuksista.

Jalanjäljet esitetään kuukausi- ja vuosikohtaisesti tuoteryhmätasolla, eli esimerkiksi liha, vihannekset, hedelmät ja maitotuotteet ovat omia ryhmiään.

Laskuri auttaa vertailemaan ruuankulutuksen ilmastovaikutuksia ruokavaliotasolla, mutta sillä ei voi vertailla yksittäisiä tuotteita tai eri maista peräisin olevia tuotteita. Esimerkiksi suomalainen ja brasilialainen naudanliha luokitellaan samaan luokkaan.

Alkuperä vaikuttaa tuoteryhmälle laskettuun hiilijalanjälkeen, mutta vain tiettyjen tuoteryhmien kohdalla.

”Ryhmän myydyimpien tuotteiden alkuperä on otettu huomioon varsinkin silloin, jos alkuperällä on erityistä merkitystä ja alkuperän mukaista tietoa on ollut saatavilla”, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoo.

Rankisen mukaan tuoteryhmiä, joissa alkuperä on otettu huomioon, ovat muun muassa naudanliha, kasvikset, kala ja viljatuotteet. ”On tärkeää huomioida ryhmät, joissa kotimaisuusaste on erityisen korkea.”

Mikäli kuluttajat asiaa toivovat, saattaa sovellukseen tulla hiililaskurin lisäksi ruokaostosten kotimaisuusasteen kertova ominaisuus. Vastaavanlainen ominaisuus on tällä hetkellä käytössä Keskon K-Ruoka -sovelluksessa.

”Asia riippuu siitä, millaisista asioista kuluttajat ovat kiinnostuneita”, Rankinen toteaa.

Rankisen mukaan sovellus tarjoaa kuluttajille tukea päätöksentekoon. Tavoitteena on kasvisten syönnin lisääminen.

”Jos suomalaiset lisäävät kasvisten kulutusta, olisi sillä positiivinen ilmastovaikutus”, Rankinen toteaa.

Rankinen kertoo, että S-mobiilin alaisessa Omat ostot -palvelussa voi jo seurata omaa kasvistenkulutustaan. Hiililaskuri on kehityksen seuraava askel.

”Kyselymme mukaan 70 prosenttia kuluttajista on kiinnostunut omien ostostensa ilmastovaikutuksista. Tarjoamme dataa kuluttajien käyttöön, ja kuluttajat voivat itse tehdä valinnat ja päätökset.”

Laskurin laskentamalli huomioi elintarvikkeen maataloustuotannon, jalostuksen, pakkauksen ja kuljetukset. Maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä se ei kuitenkaan ota huomioon, kuten ei myöskään maan hiilivarastojen muutoksista syntyviä päästöjä.

S-ryhmä on kehittänyt laskurin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoiden kanssa.

Tiedot ostoksista kerätään S-etukortin avulla Omat ostot -palveluun, jolla on tällä hetkellä noin 150 000 käyttäjää.

