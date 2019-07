MTK:n Juha Marttila ihmettelee S-ryhmän hiililaskuria: ”Ei anna arvoa suomalaiselle tuotannolle”

”Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että liian köykäisesti on lähdetty liikkeelle", Marttila toteaa.

MT uutisoi, että S-ryhmä lanseeraa tulevana syksynä ruokaostosten hiilijalanjäljen arvioivan laskurin. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Juha Marttila suhtautuu kriittisesti siihen, ettei hiililaskurilla voi verrata keskenään eri alkuperämaista olevia tuotteita.

”Heikkous on se, että laskurissa esimerkiksi tuontiliha ja kotimainen liha ovat samalla viivalla. Suomalainen tuotanto joutuu kantamaan maailman syntejä, vaikka meidän nurmeen perustuva nautakarjatalous on ilmastoystävällisempää. Meillä on hiiltä sitovaan nurmeen pohjautuva tuotantomalli.”

Marttilan mielestä on periaatteessa hyvä asia, että tämänkaltaisia laskureita kehitetään. Hän kuitenkin edellyttää, että laskurit pitäisi tehdä huolella.

”Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että liian köykäisesti on lähdetty liikkeelle. On ihmisten harhaanjohtamista tehdä näitä laskelmia liian yleisellä tietotasolla. Tämä järjestelmä vaikuttaa olevan susi, ei siitä pääse mihinkään.”

Marttila penää S-ryhmältä arvostusta kotimaiselle tuotannolle: ”Toivon, että S-ryhmä kykenee viestinnässä kertomaan, että tässä laskentatavassa on merkittäviä puutteita eikä se anna arvoa suomalaiselle tuotannolle. S-ryhmä jatkaa valitsemallaan tiellä ja se ei ole näemmä kotimaisuutta suosiva. ”

S-ryhmän pitäisi ottaa mallia K-ryhmän sovelluksesta, jossa voi tälläkin hetkellä nähdä ostostensa kotimaisuusasteen, alleviivaa Marttila.

”Kyllä minä tässäkin annan pisteet K-ryhmälle. Kotimainen ruoka on ilmastoteko. Keskon tuottama informaatio on siinä mielessä hyödyllisempää.”

Lue lisää:

S-ryhmän tuleva hiililaskuri ohjaa kasvisten kulutukseen – ei erota kotimaista nautaa brasilialaisesta