Katso video: Cowboyt tositoimissa keskellä kaupunkia – pitkäsarvinen karkuri juoksi sisälle toimistorakennukseen

Johannes Tervo

Tämä longhorn-sonni on kuvattu Suomessa Maalahdella. Sen nimi on Texas.

Kalliovuorten itäreunalla sijaitsevassa Colorado Springsin kaupungissa Yhdysvalloissa koettiin perjantaina jännittäviä hetkiä: longhorn-rotuinen nauta karkasi kaupungin läpi kulkevasta kulkueesta. Kaksi cowboyta hevosineen joutui lassoamaan eläimen toimistorakennuksen eteisessä.

Longhorn-rodulla on pitkät ja näyttävät sarvet. KKTV:n uutisen mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Ihmisten lisäksi vaarassa olivat kadulle pysäköidyt autot naudan teutaroidessa pitkin katua.

Kulkueen, josta karkulainen otti ritolat, on tarkoitus kerätä rahaa WRCA Cowboy Crisis-rahastolle ja esitellä perinteistä karjataloutta Colorado Springsin kaupunkilaisille.

Texas longhorn on Suomen harvinaisin karjarotu: niitä on rekisteröity Suomeen vain yksi. Maalahdella asusteleva Texas-niminen sonni on rauhallinen kaveri, joka hallitsee 1,6 metriä leveät sarvensa ongelmitta.

Texas longhornin esivanhemmat päätyivät Yhdysvaltoihin Kolumbuksen matkassa. Puolivillinä tasangoilla elänyt rotu ehti käydä maassa jo sukupuuton partaalla. Nyt sen kestävyyttä ja lihan laatua arvostetaan jälleen.

WATCH: Longhorn escapes cattle drive in downtown Colorado Springs

