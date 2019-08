Minnesota tuottaa yli neljänneksen sähköstä uusiutuvilla energianlähteillä

Value of solar -ohjelma mahdollistaa yksityisten pienvoimaloiden sähköntuotannon. Ohjelmaan osallistuvat sähköntuottajat myyvät sähkönsä verkkoon sopimushetken takuuhinnalla.

Pekka Fali

Paikallisesti tuotetun energian avulla voidaan välttää sähkön siirtokustannuksia ja -hävikkiä. Kuvan aurinkopaneelit ovat Hailuotolaisen Kujalan tilan katolla.

Minnesotan osavaltio Yhdysvalloissa on kasvattanut nopeasti uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa ja 25 prosentin rajapyykki ylittyi kaksi vuotta sitten. Tuulivoiman osuus oli yli 18 prosenttia, saman verran kuin ydinvoiman.

Kymmenessä vuodessa uusiutuvien osuus lähes kolminkertaistui ja jatkokin lupaa samaa. Etenkin tuuli- ja aurinkovoimaa halutaan lisää ja paljon.

Vuonna 2050 sähköstä 70 prosenttia aiotaan tuottaa tuulella ja aurinkopaneeleilla kaasuvoiman hinnalla, osavaltion verkkosivuilla kerrotaan.

Minnesotan parlamentti hyväksyi vuosi sitten sähkön pientuottajia kuten viljelijöitä rohkaisevan lain, jonka mukaan alle 40 kilowatin aurinkovoimaloiden tuotanto voidaan myydä verkkoyhtiölle samalla hinnalla kuin sähköä ostetaan. Tähän asti nettomittarointia on käyttänyt vain yksi sähköyhtiö.

Aurinkopaneelien rakentaminen on kiihtynyt Value of solar (auringon arvo) -ohjelman myötä.

Uusi ohjelma menee nettomittarointiakin pidemmälle, vaikka mallit ovat lähellä toisiaan.

Nettomittaroinnissa viljelijä saa myymästään sähköstä saman hinnan kuin ostetusta ja hinta elää markkinoiden mukaan.

Value of solaria käytettäessä verkkoon myyty hinta on kiinteä ja perustuu sopimushetken hintaan, mikä helpottaa investointipäätösten tekemistä.

Takuuhinta on niin hyvä, että paneelien hankintakulut on kuitattu 6–7 vuodessa. Aurinkovoimalan arvioidaan kestävän 25 vuotta.

Pienvoimala voi saada korvausta, jos tilalla tuotetaan sähköä enemmän kuin kulutetaan. Alun perin korvaukselle ei haluttu kattoa, mutta parlamentti rajasi korvauksen enintään 20 prosenttiin vuotuisesta sähkön käytöstä.

Aurinkovoiman tuotantoa on vauhditettu ennenkin. Vuonna 2013 päätettiin, että vuonna 2020 1,5 prosenttia jokaisen sähköyhtiön myymästä sähköstä pitää olla tuotettu aurinkopaneeleilla.

Uusiutuva energia jakaa mielipiteitä ja myös parlamenttia poikkeuksellisen paljon. Demokraattienemmistöinen osavaltio ajaa kunnianhimoista energiapolitiikkaa, ja öljy- ja hiilialaa ymmärtävät republikaanit haraavat vastaan.

Uusiutuvalla energialla nähdään useita hyötyjä, myös sellaisia, joista Suomessa ei juuri puhuta.

Paikallisesti tuotetun energian avulla voidaan välttää sähkön siirtokustannuksia ja -hävikkiä, samoin sähköverkon kuluminen ja kunnossapito vähenevät.

