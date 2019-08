Sebastian Sohlberg korjaa rukiista vähintään kymppitonnin sadon – katso video komean kasvuston puinnista

Hyvä sato ei synny itsestään vaan vaatii ponnisteluita. Yksi sadon perustoista on hyvä viljelykierto.

"Ilmeisen hyvä valinta", tuumii rukiin puinnin Siuntiossa maanantaina aloittanut Sebastian Sohlberg ensimmäistä vuotta viljelyssä olevasta hybridiruislajikkeesta, KWS Eternosta. Paraikaa puimaltaan lohkolta hän odotti tiistaina satoa, joka asettuisi "yhdeksän ja kympin välimaastoon".

"Ja nyt puhutaan keskisadosta. Varmasti huippupaikoissa saadaan kahtatoista tonnia."

KWS Eterno on saksalainen hybridiruislajike. "Hybridi- ja populaatiolajikkeet ovat melkein kuin kaksi eri kasvia, niin iso ero niissä on", Sohlberg arvioi.

Sohlbergilla on tänä vuonna viljelyssä 40 hehtaaria ruista. Tilalla on kahdeksanvuotinen viljelykierto, jossa rukiin ohella on syys- ja kevätvehnää, hernettä, syysrapsia ja sokerijuurikasta sekä maanparannusnurmea.

Hyvä viljelykierto on Sohlbergin mukaan tärkeä tekijä hyvän sadon tavoittelussa – monen muun tekijän ohella. Ilman ponnisteluja koviin satoihin ei päästä.

Puinnin jälkeen ruislohkoille kylvetään kerääjäkasvusto syksyn ja talven ajaksi. Sen tarkoituksena on kerätä jäljelle jääneet ravinteet talteen ensi vuoden hernekasvustoa varten.

Siemenseoksen Sohlberg on sekoittanut itse: hunajakukkaa, tattaria, öljyretikkaa ja alsikeapilaa.

"Kymmeniä kiloja keräävät typpeä, ellei satakin", hän arvioi.

Ravinteiden talteenotto ei ole kerääjäkasvuston ainoa tavoite. Hunajakukka ehtinee syksyn aikana vielä kukkia, jolloin siitä hyötyvät myös pölyttäjät.

Sohlberg kertoo kehittävänsä tilaansa Conservation Agriculture -tyyppiseen, luonnon monimuotoisuutta edistävään maataloustuotantoon.