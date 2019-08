Katastrofaalista kuivuutta, kolme hallaa, sopivasti sadetta – perunan kasvuolosuhteet ovat vaihdelleet laidasta laitaan

Jussi Partanen

Niina Lahtisen tärkkelysperunan nostourakka alkoi tiistaina.

Viime kesänä kuivuus korvensi perunakasvustoja tasaisesti kaikkialla, mutta tänä vuonna perunapelloilla on koettu kaikenlaisia olosuhteita.

"Sademäärissä on valtavia paikallisia eroja. Joillakin seuduilla on ollut todella kuivaa ja toisin paikoin sadetta on tullut ihan sopiva määrä", kuvailee tärkkelysperunaa jalostavan Finnamylin viljelypäällikkö Kimmo Pusa.

Finnamylin Kokemäen tehtaan ylösajoa tehtiin tänään tiistaina, ja ensimmäiset tärkkelysperunaerät on otettu vastaan. Tehtaalle tulee eniten perunaa 50 kilometrin säteeltä, mutta sopimusviljelijöitä on Hämeessä ja Pohjanmaan rannikolla asti.

Pusan mukaan halla on kiusannut perunakasvustoja vähän joka puolella. Pahimmillaan samalla pellolla on koettu kolme hallayötä kasvukauden aikana, ja perunoiden varret ovat täysin paleltuneet.

"Pahimpia hallatuhoja on tullut muun muassa Kauhajoella, Kristiinankaupungin ympäristössä ja Mynämäellä."

Toistaiseksi on ennenaikaista arvioida syksyn perunasatoa, mutta ensimmäisten koenostojen perusteella Pusa on varovaisen optimistinen.

"Tosin vaihtelu on erittäin suurta."

Myös Porin Preiviikissä tärkkelysperunaa viljelevät Antti Uusitalo ja Niina Lahtinen ovat kohtuullisen tyytyväisiä perunan tähänastiseen kasvuun.

"Tämän vuoden sadosta on keskinkertaiset odotukset. Paikoitellen peruna on kasvanut hyvin, vaikka kuivuus on jonkin verran leikannut satotasoa. Vettä on kuitenkin tullut enemmän kuin viime vuonna", Uusitalo kertoo.

Preiviikissä halla ei ole aiheuttanut murheita.

Pariskunta aloitti tärkkelysperunan nostourakan tiistaina mainioissa olosuhteissa ja hyvillä mielin. Sadonkorjuuta on ohjelmassa vielä monen kuukauden ajalle, sillä viljojen puintia on vasta hieman aloiteltu. Tilalla viljellään lisäksi myös heinää ja sokerijuurikasta.

"Perunannostossa ei ole sateen kanssa niin tarkkaa kuin viljalla", Uusitalo tuumii. Samoilla linjoilla on perunannostokoneessa säiden armoilla lajittelutyötä tekevä Lahtinen.

"Minulla on hyvät sadevaatteet."

Tavoitteena heillä on, että lokakuun puolivälissä viimeisetkin perunat olisi nostettu.

