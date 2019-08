Söin täällä: "Pihvin alkuperä selviää myöhemmin ulkomaiseksi – sen myös valitettavasti hieman maistaa"

Itse valmistettu tsatsiki antaa Burger Heavenin lammasburgerille vahvan säväyksen.

Savitaipaleella on helppo koukata valtatieltä 13 aivan sen varrella sijaitsevan Burger Heavenin pihaan. Entiseen kouluun remontoiduissa viihtyisissä tiloissa toimii myös Kantri-hotelli.

Ravintola on erikoistunut hampurilaisiin ja pitsoihin. Ruokalistasta keskustellessa selviää, että kyyttö- ja biisoniburgerit ovat valitettavasti poistuneet valikoimasta. Se on harmi, sillä valinta olisi varmasti ollut jompikumpi niistä.

Paikan nimen johdattelemana tilaan kuitenkin burgerin. Valintani on lammashampurilainen, jonka pihvin alkuperä selviää myöhemmin ulkomaiseksi. Sen myös valitettavasti hieman maistaa. Ravintolan omassa keittiössä tehdyt kastikkeet ovat maukkaita ja tuoreet täytteet raikkaita, mutta jauhelihapihvi maistuu aivan toiselta kuin kotimainen lammas, joka yleensä on nuorta karitsaa. Pidän lampaan mausta, mutta tässä pihvissä sitä on lähes liikaa. Ehkä nuoren ystävällisen tarjoilijan suosittelema kanaburgeri olisi ollut parempi valinta? Siinä liha olisi ollut kotimaista.

Lammasburgeri, ranskalaiset ja lasillinen limsaa maksoivat 15 euroa. Sen maksaisi mieluummin annoksesta, jonka pääraaka-aine on kotimainen.

Burger Heaven, Koulutie 11, Savitaipale. Avoinna kesällä ja viikonloppuisin.