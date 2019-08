Kuinka viljelijä voi edistää hyvää oloa ja jaksamistaan? – Hyvinvointikartoitus tarjolla eteläpohjalaisille yrittäjille

Maatalous Antti Kantola

Kartoitus on tarkoitettu tiloille, joilla on viime vuosina investoitu tai joilla on tehty sukupolvenvaihdos.