Lukijalta: "Näillä hinnoilla rukiin kylvöhalukkuus lienee vähäistä – onnea vaan satokaudelle 2020 kotimaista ruista ostava teollisuus"

Sanne Katainen

Rukiin kylvä alkaa olla käsillä, mutta kannattaako se?

Markkinataloudessa, tuotteen hinnan pudotessa, tuotteen valmistamisen kustannuksia pudotetaan vastaavasti, että tuotanto olisi kannattavaa. Kotimaisen rukiin kohdalla tämä ei pidä paikkaansa.

Rukiin hankintahinta on pudonnut merkittävästi. Teollisuuden tarjoukset tätä kirjoittaessa lienevät noin 120 euroa tonni, kun vuosi sitten hinnat olivat yli 200 euroa tonni.

Sato on parempi tänä vuonna kuin viime vuonna. Se on tosi asia. Hintojen pudotessa on kuitenkin mahdotonta sopeuttaa kustannuksia aleneviin hintoihin. Tuotantopanokset kun on jo pääosin tehty. Jäljellä on vain nousevia kustannuksia sateiden aiheuttamista kuivaus­kustannuksista.

Ruista varmasti tulee paljon tänä vuonna. Se on hyvä asia, senhän on riitettävä pariksi vuodeksi. Näillä hinnoilla rukiin kylvöhalukkuus lienee vähäistä.

Elokuun toiseksi viimeinen viikko lienee myös parasta kylvöaikaa.

Päijät-­Hämeessä kevät­viljojakaan ei ole vielä saatu puitua, joten ruista ei saada kylvettyä tilalle. Toki teollisuus on nämä asiat ottanut huomioon suurta sato hinnoitellessaan.

Onnea vaan satokaudelle 2020 kotimaista ruista ostava teollisuus.

Kari Kaatrakoski

Asikkala

