Asiantuntijaeläinlääkäri epäilee: Naakat levittivät salmonellan eteläpohjalaistiloille

Salmonellatapaukset on löydetty lähellä toisiaan sijaitsevilta tiloilta. Kaksi on maitotiloja, yksi lihakarjatila.

Jaana Kankaanpää

Salmonellaa on löytynyt kolmelta nautatilalta. Arkistokuvan eläimet eivät liity tapauksiin.

Naakat ovat saattaneet levittää salmonellaa eteläpohjalaisille nautatiloille, epäilee asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho Eläinten terveys ETT ry:stä. Naakkoja on ollut tilojen laitumilla sekä rehuvarastoilla.

Ruoho kertoo, että salmonellaa on Kauhavalla todettu kolmella tilalla, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Kaksi tiloista on maitotiloja, yksi lihakarjatila.

Salmonella todettiin eläinkauppaan liittyvästä rutiininäytteestä toisella maitotiloista ja muut ottivat näytteet tämän seurauksena. Kontaktitiloja näillä tiloilla on Ruohon mukaan kaikkiaan 15–20.

Kontaktitiloille on viety vasikoita niiltä tiloilta, joilla salmonellaa on havaittu. Välitysvasikoita on lähtenyt kahden eri lihatalon tuotantoketjuun.

Ruoho ei pidä tapausta erityisen poikkeuksellisena.

”Tämän kokoluokan tiloja on saneerattu useita viiden vuoden aikana.”

Saneerauksessa on iso työ ja sen kulut ovat suuret, mutta tilanne saadaan Ruohon mukaan yleensä hallintaan 3-4 kuukaudessa. Vakuutus korvaa saneeraukseen liittyviä toimia ja eläinten poistoja puolen vuoden ajan.

Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Topparin mukaan havaittu salmonellatilanne on ikävä ja huolestuttava, mutta se on hallinnassa.

”Olemme tyytyväisiä, että kyse ei ole rehuperäisestä tartunnasta, joka olisi laajamittaisempi.”

Topparin mukaan tapaukseen päästiin kiinni varhaisessa vaiheessa, mikä helpottaa toimia.

Tähän aikaan vuodesta ympäristöperäinen, eli lintujen tai jyrsijöiden kautta levinnyt salmonellatartunta ei ole poikkeuksellinen.

Salmonellatapauksia todetaan Suomessa vuosittain noin 10–20.

Tänä ja viime vuonna niitä on todettu jossain määrin aiempaa enemmän.

Huojentavaa on, että tartunnat ovat olleet ympäristöperäisiä, rehuperäisistä ei ole juurikaan merkkejä, toteaa ETT ry:n puheenjohtaja Juha Nousiainen.

Markku Vuorikari

