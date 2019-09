Seppo Vuokko: "Palkkaneuvotteluissa kiistellään viime kädessä luonnonvarojen jaosta"

Kari Salonen

"Mitä enemmän meillä on varoja, sitä enemmän me kulutamme ja sitä suuremman tuhon aiheutamme luonnolle."

"Sanotaan, ettei raha kasva puissa, mutta siellä se nimenomaan kasvaa! Suomessa raha tulee metsästä ja muutoinkin varallisuutemme on peräisin luonnosta. Kasvit sitovat auringon energiaa kemialliseksi energiaksi, tarjoavat meille ravinnon, suojan ja raaka-aineet", kirjoittaa luontokirjailija Seppo Vuokko MT:n kolumnissaan.

Rahaa käytetään vain hyödykkeiden arvon mittaamiseen. "Se on pelkkä mittayksikkö, jonka todellinen arvo riippuu sillä saatavien hyödykkeiden määrästä. Siksi palkkaneuvotteluissakin kiistellään viime kädessä luonnonvarojen jaosta", Vuokko linjaa.

"Yhtälö on varsin yksinkertainen: mitä enemmän meillä on varoja, sitä enemmän me kulutamme ja sitä suuremman tuhon aiheutamme luonnolle."

Vuokko muistuttaa, että palkan pitää riittää elämiseen. Suomessa siihen riittää noin tuhat euroa kuussa, suurissa kaupungeissa ehkä vähän enemmän.

"Kaikki se, mitä hankimme yli perustarpeittemme, on turhaa."

"Kukaan ei tarvitse elämiseensä kymmenientuhansien kuukausipalkkaa. Avainasemassa asenteiden muuttamisessa ovatkin suuret johtajat. Heidän vuositulojensa kasvu on usein ollut jopa kymmeniä prosentteja, kun saman firman työntekijät ovat saaneet tyytyä prosenttiin."

