Kaikki Valion päämaidot ovat pian vapaan lehmän eli pihattolehmän maitoa

Lari Lievonen

Pihattonavetassa lehmillä on liikkumisen vapaus.

Valion kaikki tavalliset maidot ovat jatkossa vapaan lehmän maitoa eli pihattonavetoissa tuotettua.

Uudet tuotteet tulevat kauppoihin syyskuun puolivälissä, Valion alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo kertoo.

Uudistus koskee rasvatonta maitoa, ykkösmaitoa, kevytmaitoa ja täysmaitoa.

Pihattonavetoissa lehmät liikkuvat vapaasti omaan tahtiinsa syömään ja lepäämään.

Valion hankkimasta maidosta tällä hetkellä noin kolme neljäsosaa tulee pihattonavetoista. Vapaan lehmän maito kerätään nyt erikseen, joten kuluttaja tietää varmasti, mitä maitotölkeissä on, Pohjamo kertoo.

Valio pakkaa vapaan lehmän maidon Riihimäen, Jyväskylän ja Oulun meijereissä.

Maidot ovat Valion kuluttajatuotteiden suurin ryhmä.

Erilliskeräyksen järjestäminen ei Pohjamon mukaan ole ihan helppo juttu, mutta toteutettavissa.

Hän ei näe uudistuksessa ongelmaa parsinavettojen kannalta. Niiden maidon keräykseen tai hintaan ei ole tulossa muutoksia.

Pohjamon mukaan on selvää, että suunta maidontuotannossa on kohti pihattoja. "Meillä on jo jonkin aikaa ollut vaatimuksena, että jos rakentaa uuden navetan, sen täytyy olla pihatto."

Vapaan lehmän maito tarkoittaa siis Valiolla pihattonavetan maitoa. Ulkoilumahdollisuutta lehmillä ei välttämättä ole.

Pohjamon mukaan valiolaisista pihattotiloista arviolta noin 60 prosenttia laiduntaa lehmiään tai niillä on esimerkiksi ulkotarha. Osuus kasvaa, sillä Valio ohjeistaa tiloja miettimään laidunnusta jo uuden navetan suunnitteluvaiheessa.

Valio on viime vuoden alusta alkaen maksanut vastuullisuuslisää niille maitotiloille, jotka sitoutuvat eläinten hyvinvointia parantaviin vaatimuksiin. Lisä on tällä hetkellä kaksi senttiä maitolitraa kohti. Kaikki vapaan lehmän maitotilat ovat sen piirissä.

Vastuullisuusehtoihin kuuluvat muun muassa säännölliset, eläinlääkärin tekemät lehmien terveystarkastukset, sorkkien hoito sekä vasikan sarvenaiheiden poistossa käytettävät puudutus, kivunlievitys ja rauhoitus.

Pohjamo arvioi, että vapaan lehmän maidosta tulee samalla tavoin standardi kuin kananmunapuolella ovat vapaan kanan munat. "Eri toimijoilla on sitten omia variaatioita. Valioryhmän tapa on vastuullisuusohjelma."

Kuluttajat odottivat aiemmin, että vastuullisuusasiat hoidetaan lainsäädännön kautta, Pohjamo sanoo. "Nykyään he odottavat vapaaehtoisia ja aktiivisia vastuullisuustekoja yrityksiltä."

Valiolla näitä tekoja ovat muun muassa hiilineutraaliin maitoketjuun tähtääminen sekä se, että lehmät eivät syö soijaa, Pohjamo luettelee.