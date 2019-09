Häkkikasvatuksen kieltävä aloite keräsi 1,5 miljoonaa allekirjoitusta, etenee EU-komission käsittelyyn

Juha Sinisalo

Häkkikielto tähtäisi esimerkiksi sianlihantuotannossa käytettävien häkkien kieltoon. Kuvassa sikojen tiineytyshäkkejä.

Euroopan laajuinen kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksen lopettamiseksi on saanut 1,5 miljoonaa allekirjoitusta.

Asiasta tiedottaa Suomen eläinsuojelu SEY.

Raja EU-komission käsittelylle on miljoona allekirjoitusta, joten aloite etenee komission käsiteltäväksi. End the Cage Age -kansalaisaloite on ollut suurin koskaan tuotantoeläinten olojen parantamiseksi kerätty kansalaisaloite.

Allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen kerättiin vuoden ajan kaikissa 28 EU-maassa. Suomessa kansalaisaloitteesta vastasi SEY Suomen eläinsuojelu.

Yli 170 ympäristö-, kuluttaja- ja eläinsuojeluorganisaatiota ympäri Euroopan oli mukana keräämässä allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen.

Suomessa kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 38 500 kansalaista, mikä on viidenneksi eniten EU-maista väkilukuun suhteutettuna.

"Tämä on merkittävä voitto tuotantoeläimille", sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli. "Yli 1,5 miljoona allekirjoitusta on selvä ja vastaansanomaton viesti Euroopan komissiolle, kuinka tärkeänä EU-kansalaiset pitävät tuotantoeläinten hyvinvointia."

Kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa ruuantuotannossa käytettävien eläinten kasvattaminen häkeissä koko Euroopassa. Häkkejä käytetään edelleen laajamittaisesti muun muassa kananmunantuotannossa, emakkosioilla ja lihakanien tuotannossa.

"Tavoitteenamme on, että kaikille eläimille taataan mahdollisuus liikkua ja toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Eurooppalainen kansalaisaloite on mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen – ei vain Suomessa, vaan koko EU-alueella", sanoo Pulli.