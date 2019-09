Juha Marttila vaatii lisää resursseja ravinnetutkimukseen

Jaana Kankaanpää

Loistava uutinen, toteaa MTK:n Juha Marttila nurmen fosforipäästöjä koskevasta tutkimuksesta.

Luken maanantaina uutisoitu nurmen fosforipäästöjä koskeva tutkimus oli loistava uutinen ja loistava tutkimustulos, kiteyttää MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Marttila arvelee, että vesistökuormituksen arviot menevät tulosten takia osin uusiksi. "Samalla on tärkeää huolehtia siitä, että perustutkimukseen ohjataan riittävästi varoja. Se on ydinasia."

Puheenjohtajan mielestä voidaan epäillä, etteivät maatalouden päästölaskelmat ole muiltakaan osin kunnossa. Niiden varassa kuitenkin tehdään päätöksiä ja politiikkaa.

Tulokset korostavat maataloustutkimuksen tarvetta hetkellä, jolloin alan tutkimusvaroja on leikattu ja ollaan leikkaamassa lisää. Luke on sulkemassa useita kenttätutkimusta tekeviä paikkoja.

Leikkaukset osuvat alaan, jolta ympäristöön ja ilmastoon liittyvät ratkaisut pitäisi tulla, Marttila muistuttaa.

Marttilan mukaan lannoitustasojen nostamisessa ei nyt pitäisi hätiköidä. "Antaa asiantuntijoiden miettiä, minkälaista uudelleenarvioinnin tarvetta uudet tulokset aiheuttavat."

Karjanlannan levitysteknologiassa on edetty harppauksin. "Voidaanko karjanlantaa käyttää lisää pelloilla, missä ravinteista on pulaa. Lanta on luonnollista lannoitetta. Tätä arviointia tarvitaan", Marttila sanoo.

Somessa keskustelu on lähtenyt kuitenkin lapasesta ja siinä on ollut mukana myös entisiä ja nykyisiä kansanedustajia. "MTK on saanut hirveästi lokaa niskaan."

Yle haastatteli MTK Pohjois-Savon toiminnanjohtajaa Jari Kauhasta, joka totesi, että ravinteiden käyttöä voidaan lisätä, mikäli sille on tarvetta. Tätä eivät keskustelijat ole ymmärtäneet. "Lannoittaminen on vaativa laji."