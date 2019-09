Se on nyt tässä: Ensimmäinen sähköllä vetävä maataloustraktori näki päivänvalon

John Deere

John Deere tuo sähköisen voimansiirron ensimmäisenä sarjavalmisteiseen traktoriin. Uutuus esitellään Saksan Agritechnica-messuilla marraskuussa.

Traktorimaailmassa käännetään uusi sivu runsaan kuukauden päästä. John Deeren e8R on valittu Saksan jättimäisten maatalouskonemessujen, Agritechnican, suurimmaksi uutuudeksii. Palkintoraati on myöntänyt sille ainoana kultaisen mitalin.

Sähköisen voimansiirron tuloa on povattu jo vuosia ja kuusi vuotta sitten Belarus pelästytti läntiset kilpakumppanit tuomalla näytille sähköisellä voimansiirrolla varustetun traktorin. Se osoittautui lopulta järjestelyveturista rakennetuksi kyhäelmäksi eikä siitä ole kuulunut sen jälkeen.

John Deere on korvannut hydrauliikan sähköllä portaattomassa voimansiirrossa. Ratkaisu on varsin omaperäinen. Vaihteistossa on kaksi sähkömoottoria, jotka korvaavat hydraulimoottorit vaihteistossa. Lisäksi niillä voidaan tuottaa 100 kilowattia sähköä ulkopuoliseen käyttöön.

Deere on tehnyt yhteistyötä lantavaunuja valmistavan Joskinin kanssa. Lantakärryn kolmesta akselista kaksi on vetäviä. Yhdistelmä on esillä Hannoverissa.

Sähköinen voimansiirto on asennettu Deeren suurimpaan pyörätraktoriin, 8R-sarjaan. Yksityiskohtia ei ole kerrottu. Palkintoraadin mukaan ratkaisu vähentää vaihteiston hävikkiä ja sästää huoltokustannuksia.

Portaaton voimansiirto itsessään on vanha keksintö ja Claas esitteli sellaisen pian 30 vuotta sitten traktorissa. Silloin mekaanisen vaihteiston jatkeena oli hydraulimoottorit, joilla hienosäädettiin nopeutta. Niiden tilalla on nyt sähkömoottorit.

Täysiveristä sähkövetoa saadaan edelleen odottaa. Deeren ratkaisussa suurin osa tehosta välittyy edelleen mekaanisesti.

Agritechnican palkitut uutuudet julkistettiin torstaina iltapäivällä Saksassa. Deeren kultamitalin lisäksi myönnettiin 39 hopeamitalia.