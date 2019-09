Tytti Määttä puolustaa maaseudun arkea: "Jokaisella, joka täällä asuu, pitää olla ihan samalla tavalla mahdollisuudet pärjätä elämässä kuin muualle Suomeen syntyneellä"

Rami Marjamäki

Paikkariippumaton työ antaa kunnille ja alueille mahdollisuuden kilpailla asukkaista kaupunkien kanssa.

MT:n vieraskolumnisti Tytti Määttä kertoo tuoreimmassa kolumnissa oman urapolkunsa, joka alkaa maatilalta Oulujokivarresta.

Hän palasi Turussa opiskeltuaan johtamaan syntymäkuntaansa, koska Vaalaan oli ikävä ja kunnanjohtajan työ vastasi koulutusta. "Hain paikkaa ja pääsin tehtävään, jossa sain tehdä työtä sen paikkakunnan eteen, joka minut oli kasvattanut."

Kaikilla näin ei ole, vaikka osaajista onkin pulaa myös maaseudulla.

Joillekin ratkaisu voi olla paikkariippumaton työ.

"Se voi antaa mahdollisuuden edetä uralla kotipaikkaa vaihtamatta. Se antaa mahdollisuudet rekrytoida pätevimmät henkilöt niille paikoille, joilta tehdään koko Suomen tulevaisuutta. Se antaa mahdollisuuden vaihtaa maisemaa ja muuttaa vaikka mökkipaikkakunnalle", Määttä kirjoittaa.

Määttä tarkentaa, ettei hänellä ole ruusuista kuvaa maaseudusta tai kuntien arjesta.

"En kuvittele, että jokainen haluaa elää maaseudulla tai muuttaa sinne. En halua rakentaa maaseudusta väärää kuvaa sosiaalisen median kautta. Haluan vain tuoda esille, että se on ihan normaalia arkea, mitä me täällä elämme. Jokaisella, joka täällä asuu, pitää olla ihan samalla tavalla mahdollisuudet pärjätä elämässä kuin muualle Suomeen syntyneellä. Että näilläkin alueilla on omat valttinsa ja vahvuutensa, joita voimme hyödyntää koko Suomen kilpailukyvyn lähteenä", Määttä linjaa.

Määttä on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä tehtäväkseen selvittää elinkeinoministerin alaan kuuluvien organisaatioiden alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden hyödyntämisen potentiaalia.

"Voitaisiinko valtion ja kuntien sopimuksin avittaa organisaatioiden läsnäoloa alueilla tai monipaikkaista työskentelyä? Miten monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta voitaisiin edistää hallinnonalojen välisenä yhteistyönä? Käytännössä tämä kaikki voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jatkossa olisi mahdollista hakeutua pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan avoimeen valtion virkaan mistä päin Suomea tahansa ja tehdä työ paikkariippumattomasti", Määttä visioi.

"Paikkariippumaton työ antaa kunnille ja alueille mahdollisuuden kilpailla asukkaista."

