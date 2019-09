Luonnonvarakeskus ei enää rahoita turkiseläintutkimusta – turkistuottajien Tiura on pöyristynyt

Tutkimusta tehdään jatkossakin, jos rahoitus löytyy Luken ulkopuolelta. Tiuran mukaan päätös on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa. "Luke vetää ihan toista linjaa."

Johannes Tervo

Luke on osakkaana yksityisessä tutkimusasemassa, jossa pidetään jatkossakin turkiseläimiä. Arkistokuva.

Turkiseläintuotannon tutkimusta ei enää jatkossa rahoiteta Luonnonvarakeskus Lukessa.

"Tutkimus jatkuu tästä eteenpäin asiakaslähtöisesti asiakasrahoitteisissa projekteissa", kertoo Luken hallintojohtaja Ilkka P. Laurila.

Nyt käynnissä olevat hankkeet hoidetaan loppuun, mutta siitä eteenpäin uusien hankkeiden rahoitus on kokonaisuudessaan tultava Luken ulkopuolelta.

Perustelu tutkimuksen karsimiselle on raha. "Luonnonvara-alan tutkimuksen rahoitusta on leikattu paljon, vaikka samalla vaatimukset esimerkiksi ilmastonmuutosaiheiden ja biokiertotalouden tutkimukseen ovat kasvaneet", Laurila toteaa.

Turkisalan tutkimuksen vuosikustannus on ollut 200 000 - 400 000 euroa. Käynnissä on ollut keskimäärin 2-5 hanketta. Laurilan mukaan turkisalan tutkimuksesta karsitaan, koska tutkimusten tavoitteena on maksimaalinen vaikuttavuus.

Laurila vakuuttaa, että myös elinkeinoja suoraan palveleva tutkimus säilyy elinvoimaisena muutoksista huolimatta.

"Alan osaaminen ja koneisto pidetään kunnossa", Laurila vakuuttaa.

Tällä hän viittaa turkiseläintuotannon osalta Kannuksessa sijaitsevan Luova Oy:n turkiseläimiin, joista ei olla luopumassa. Luke on osakkaana yksityisessä tutkimusasemassa, jonka omistajiin kuuluvat myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja MTK Keski-Pohjanmaa.

"Yhteistyö turkisalan kanssa ollut hyvää, ja uskon, että se jatkuu sellaisena", Laurila sanoo.

Luken turkiseläintutkimus on painottunut etenkin tuotantoeläinten hyvinvointiin ja tuotannon ympäristövaikutuksiin. Siihen on liittynyt myös yhteistyötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten alan toimijoiden kanssa. Alan tutkijoita on ollut Lukessa keskimäärin kolme. Nämä jatkavat Lukessa. "Osaamista ja toimintaa suunnataan tutkimusteemojen mukaan, kuten kaikessa tutkimuksessa", Laurila sanoo.

Luken linja on, että tutkimusta kohdistetaan jatkossa vähemmän spesifisti tiettyihin eläimiin. "Tutkitaan esimerkiksi kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia, ei erikseen vaikkapa hevosten tai turkiseläinten ympäristövaikutuksia."

Turkiseläinten lannankäsittelyyn ja jalostukseen liittyvää yhteisrahoitteista tutkimusta jatketaan osana laajempaa tuotantoeläimiin liittyvää kokonaisuutta, Laurila sanoo.

Lampaat ovat kokeneet Luken tutkimuspainotuksissa turkiseläinten kohtalon jo aiemmin. Lammastutkimusta on jo vuosien ajan tehty vain, jos siihen on ollut kaikki tutkimuksen kustannukset kattava ulkopuolinen rahoitus. "Jos tulee esimerkiksi lampaisiin liittyvä hanke, teemme yhteistyötä lammastilojen kanssa tai hankimme lampaita tutkimusta varten", Laurila kertoo.

Hänen mukaansa toimintamalli on ollut myös tuottajille mieleinen.

Turkistuottajien Tiura: Uskomaton päätös

"Uskomatonta! Kyllä suuresti ihmettelen tällaista Luken päätöstä", Suomen Turkiseläinten kasvattajain liiton toiminnanjohtaja Marja Tiura kommentoi MT:lle tietoa Luken aikomuksista lopettaa turkisalan tutkimuksen rahoitus.

"Eläinten hyvinvointitutkimusta on pidetty meillä Suomessa tärkeänä, Luke on tehnyt sitä pitkään ja on ollut myös tärkeää, että tutkimus koskee kaikkia tuotantoeläimiä, myös turkiseläimiä", Tiura sanoo.

"Tämä on räikeässä ristiriidassa myös hallitusohjelman kanssa, jossa luvataan lisätä perustutkimusta. Luke vetää ihan toista linjaa lopettamalla hyvinvointitutkimusta ja ajamalla alas navettoja."

Tiuran mukaan tutkimusta tarvitaan jatkossakin. Hän arvelee, että ulkopuolisena asiakkaana Lukella teetetyt tutkimukset tulevat maksamaan niin paljon, että liiton on syytä lähteä etsimään kumppaneita Euroopasta ja muun muassa Ruotsista. Esimerkiksi liiton tutkimusjohtaja Jussi Peuralla on tutkijan pesti Uppsalan yliopistossa.

Tiura olisi jatkanut mielellään yhteistyötä kotimaisen tutkimuslaitoksen kanssa.

"Mutta turkisala on globaali, tutkimusta tehdään maailmalla ja tulemme jatkossa ostamaan sitä muualta."