Vienti kasvaa, ruoka kallistuu, mutta maatalouden yrittäjätulo jatkaa laskuaan

Kimmo Haimi

Vienti on orastunut hyvään kasvuun, mutta tuottajalle asti se ei näytä tänä vuonna satoa kantavan.

Ruuan hinta nousee tänä ja ensi vuonna. Tänä vuonna hinnat nousevat 1,1 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT tänään julkistetussa maa- ja elintarviketalouden ennusteessaan.

Ruuan hinta nousee hieman keskimääräistä kuluttajahintojen nousua nopeammin.

Lihatuotteiden hinnat nousevat tänä vuonna jopa 4 prosenttia. Samalla lihan kulutus kääntyy Suomessa laskuun.

Elintarviketeollisuudessa kasvu perustuu kasvavaan vientiin. Etenkin maitotaloustuotteiden ja myös sianlihan kysyntä on kasvanut.

Lihan kulutus kääntyy kotimaassa tänä vuonna laskuun. Sianlihan kulutus on vähentynyt jo vuosia, mutta tänä vuonna myös naudanlihan kulutus vähenee. Myös pitkään jatkunut siipikarjanlihan kulutuksen kasvu pysähtyy.

Vastaava kehitys nähdään myös maitomarkkinoilla. Maitotuotteiden kulutus laskee tänä vuonna lähes kaikissa tuoteryhmissä.

Elintarviketeollisuuden tuotanto on vakiintumassa, mutta liikevaihto pysyy kasvussa. Sitä vetää ylöspäin yhtäältä kotitalouksien ostovoiman kasvu sekä toisaalta elintarvikkeiden tuottaja- ja vientihintojen nousu. Pääosa kasvusta johtuu vientikysynnän kasvusta.

“Elintarvikkeiden viennin arvo kasvaa reippaasti tänä vuonna ja kasvu jatkuu ensi vuonna. Eniten nousee maitotuotteiden viennin arvo. Erityisesti on kasvanut arvokkaampien tuotteiden, kuten voin, juuston ja jogurtin kansainvälinen kysyntä”, kertoo vt. tutkimusjohtaja Hanna Karikallio.

Suomalaiselle sianlihalle on riittänyt kysyntää ulkomailla. Vienti Aasiaan on kasvanut afrikkalaisen sikaruton takia. Vienti lähialueille on myös kasvussa.

Maailmalla viljan hintamuutokset jäävät maltillisiksi. Suomessa puolestaan viime vuoden huippuhintojen jälkeen hinnat laskevat reilun neljänneksen.

Maidontuotanto vähenee tänä vuonna poikkeuksellisen nopeasti, eikä hintojen nousukaan lisää maitotalouden tuloja. Lihasektorilla tulot pysyvät suunnilleen ennallaan.

Vaikka vienti vetää entistä paremmin ja kuluttajahinnat nousevat, maatalouden yrittäjätulo jatkaa laskuaan.

Kokonaisuutena maatalouden yrittäjätulosta sulaa reilu neljännes, PTT ennustaa. Suurimpina tekijöitä sen pienentymisessä ovat viljan hinnan lasku sekä maidontuotannon väheneminen.

Myös tuotantopanosten, erityisesti rehujen ja energian, hinnat nousevat keskimääräistä inflaatiovauhtia nopeammin.