Sikaverkosto vaatii: Porsaanlihasta saatava sen laatua vastaava hinta

Saara Olkkonen

Porsaita aterialla. Kuvituskuva.

Suomessa tuotetaan erittäin korkealaatuista premium-sianlihaa, mutta siitä huolimatta sen hinta alittaa selvästi EU-alueen keskihinnan. Epäsuhtaan pitää puuttua ja tuottajien on saatava tuotteesta hinta, jossa päivittäinen työpanos näkyy, vaatii MTK:n sikaverkosto tiistaina julkaisemassaan kannanotossa.

EU:ssa sianlihan keskimääräinen tuottajahinta on noussut jyrkästi ja se on jo ylittänyt 1,80 euron rajan. Samaan aikaan Suomessa keskihinta on pysynyt 1,65 euron tuntumassa koko kuluvan vuoden, verkosto toteaa.

EU-hinnan nousun taustalla on muutokset sianlihan maailmanmarkkinoilla: ASF-kriisin keskellä painiskelevan Kiinan oma tuotanto on kärsinyt pahoin. Se on lisännyt sianlihan vientiä Kiinaan, joka on maailman suurin sianlihan kuluttaja.

Suomen pitää ottaa nykyistä ponnekkaammin oma siivusta vientimarkkinoista, verkosto linjaa. Erityisesti pitäisi satsata sellaisiin markkina-alueisiin, joilla ollaan valmiita maksamaan huippulaadukkaasta porsaanlihasta.

Sikaverkosto muistuttaa, että Suomessa sikaketju määrätietoista työtä laadun ja vastuullisuuden eteen: "suomalaisilla sioilla on pitkät typistämättömät saparot, sikoja lääkitään vain tarpeen vaatiessa ja salmonella pidetään poissa tiloilta".

Suomessa sikojen ruokinta perustuu kotimaiseen, usein oman tilan, rehuviljaan.

"Valkuaislähteenä hyödynnetään hernettä, härkäpapua ja rypsiä sekä ruoka- ja juomateollisuuden sivuvirtoja kuten ohravalkuaisrehua ja maitohuuhteita. Soijan käyttöä ruokinnassa on jo pitkään vähennetty ja useilla tiloilla sitä ei käytetä enää ollenkaan."