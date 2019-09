MTK-Lapin puheenjohtaja kehottaa maitosektoria ottamaan tavoitteekseen vapaan lehmän maidon: "Olisiko nyt kerrankin syytä olla itse asian edelläkävijä?"

Pasi Leino

Kuka kertoo minne maidontuotanto suuntaa seuraavaksi? Kauppa vai maitosektori itse?

MTK-Lapin puheenjohtaja Marko Repo ottaa Jänkäviestin pääkirjoituksessa kantaa vapaan lehmän maidosta käytävään keskusteluun. Valio kertoi syyskuussa, että kaikki Valion päämaidot ovat pian vapaan lehmän eli pihattolehmän maitoa.

Repo painottaa, että "minun silmissäni parsinavetassa tuotettu maito on ihan yhtä eettistä, kuin pihatossakin tuotettu maito. On huonoja pihattoja ja hyviä parsinavetoita ja päinvastoin".

"Tarkastellaan asiaa kuluttajan näkökulmasta. Osa kuluttajista on entistä tietoisempia. Heille tuotannon eettisyys on tärkeä valinnan peruste. Mutta valitettavasti suurelle osalle merkitsee vain hinta. Siksi mielikuvamarkkinointi on tärkeää. Vapaan lehmän maito, kuulostaako paremmalta?"

Vihreät kansanedustajat ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa he tiedustelevat, aikooko hallitus säätää vaatimukset sille, millä tavalla tuotettua maitoa saa markkinoida ”vapaan lehmän” maitona. Juustoportti puolestaan piti Valion standardeja vapaan lehmän maidolle riittämättöminä.

Repo toivoo, että maitosektori ottaa asiasta kopin.

"Olisiko maitosektorin nyt kerrankin syytä olla itse asian edelläkävijä? Ennustan ettei mene enää kauaa, kun jokin kauppaketju päättää olla ostamatta ja myymättä parsinavetoissa tuotettua maitoa," hän arvioi.

"Silloin asia ei ole enää meidän käsissämme ja hallinnassamme. Siksi uskallankin ehdottaa, että koko maitosektori ottaa tavoitteekseen vapaan lehmän maidon, riittävän pitkällä siirtymäajalla tietenkin, ja julistaa asian itse ennen kauppaa."

Pääkirjoitus: Kuulostaako vapaan lehmän maito paremmalta?

Lue lisää:

Kaikki Valion päämaidot ovat pian vapaan lehmän eli pihattolehmän maitoa

Vihreät kansanedustajat haluavat vaatimukset vapaan lehmän maidolle: ”Ei voi olla niin, että yhtä monta lehmää on parsinavetassa paikalleen kytkettynä kuin ennenkin"

Juustoportilla pelätään, että nimi "vapaan lehmän maito" menettää tehonsa: "Jos hyvinvoinnin eteen tehtyä työtä koitetaan mitätöidä, se ei ole alalle hyväksi"