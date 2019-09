Kotimainen lampaanvilla teki paluun suomalaisten sänkyihin – yhden lampaan vuoden villoilla täyttyy kaksi tyynyä

Valmistajan mukaan kotimainen villatäyte on otettu vastaan innokkaasti.

Yhden lampaan vuoden villoista riittää täytteeksi suunnilleen kahteen tyynyyn.

Porilainen vuodevaateyritys Villa & Peite on tuonut pitkän tauon jälkeen markkinoille kotimaisella texel-lampaiden villalla täytetyt tyynyt, peitteet ja sijauspatjat.

Kuluttajien vastaanotto on ollut toimitusjohtaja Antti Viinikan mukaan suorastaan ihana. "Ai suomalaista, tätä mä haluun, moni on huudahtanut", Viinikka sanoo.

Villa & Peitteen tuotannossa on 1970-luvun lopulta lähtien käytetty vain ranskalaista villaa. Takaisin kotimaiseen raaka-aineeseen siirtyminen tuli mahdolliseksi tuotekehityksen ja sopivien yhteistyötilojen löytymisen kautta tänä vuonna.

Tuotekehitys vei vajaat neljä vuotta. Aluksi tavoitteena oli ryhtyä ostamaan suomenlampaan villaa, mutta texel osoittautui sopivammaksi roduksi tarkoitukseen.

”Pitää kehittää jotakin lisää, jotta voimme alkaa ostaa myös suomenlampaan villaa”, Viinikka visioi.

Valtaosassa tuotteista käytetään vielä ranskalaista raaka-ainetta, mutta perheyrityksen tavoitteena on siirtyä kokonaan kotimaiseen villaan. Sitä on varattuna nyt 8 000 kiloa, jolla on tarkoitus selvitä talveen.

”Karkeasti voi sanoa, että yhden lampaan vuoden villoista saadaan kaksi tyynyä”, Viinikka kertoo.

Peittoja ja tyynyjä tehdään jatkuvasti varastoon, sijauspatjat valmistetaan tilauksesta.

Teknisesti ero suomalaisen ja ranskalaisen villan välillä ei ole Viinikan mukaan kovin suuri, mutta se on suomalaisen eduksi. "Vähän puhtaampaa, vähäroskaisempaa, ilmavampaa", hän luettelee kotimaisen vahvuuksia.

Villa & Peite ostaa tarvitsemansa villan suoraan tiloilta Salon ja Porin seudulta. Se pesetetään Euroopassa, mutta muut työvaiheet tehdään Porissa.

Pitkään toiminut perheyritys oli välillä jo vaikeuksissa, kun tekokuidun suosio oli suurimmillaan. Noin kymmenen vuotta sitten villatäytteisten tuotteiden menekki lähti uudelleen kasvuun.

”Ajattelimme, että ne kiinnostaisivat etenkin ikäihmisiä, mutta olimme väärässä. Innostuneimpia ovat nuoret aikuiset, se on hieno juttu.”

Suomalaisesta lampaanvillasta osa jää hyödyntämättä, koska siitä tuottajille maksettava hinta ei kannusta tiloja toimittamaan villaa jatkojalostukseen. Myös Suomen kehruukapasiteetti on koetuksella, ja lampurit joutuvat odottamaan teettämiensä lankojen valmistumista pitkään.

"Villa & Peitteen avaus on erittäin tervetullut lisäämään kotimaisen villan käyttöä", kehuu Suomen lammasyhdistyksen toiminnanjohtaja Marjo Simpanen.

"On erityisen hienoa, että nimenomaan texeleiden villalle, jolle ei käsityövillana ole niin paljon kysyntää, löytyy kotimaista käyttöä. Erityyppiset villat sopivat eri käyttötarkoituksiin. Kaikelle villalle löytyy maailmalla kysyntää."

Simpanen toivoo, että uusia avauksia kuullaan teollisuudesta vielä lisää. Hän vakuuttaa, että lampurit ovat valmiita panostamaan villan laatuun, jos siitä maksettava hinta on sellainen, että käsittelyyn uhratuille työtunneille saa jonkinlaisen korvauksen. "Kotimaista villaa erilaisiin käyttötarkoituksiin löytyy kyllä."

