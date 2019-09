Veljekset Rönkä luopuu suoraan tuottajilta tapahtuvasta nautojen hankinnasta Pohjois-Suomessa

Markku Vuorikari

Veljekset Rönkä ei siirtymäajan jälkeen hanki nautoja suoraan tiloilta tai välitä vasikkoja Pohjois-Pohjanmaalla.

Atria Suomi Oy ja Veljekset Rönkä Oy ovat solmineet uuden sopimuksen, jossa ne tiivistävät yhteistyötään Pohjois-Suomen naudanhankinnassa ja -teurastuksessa.

Perheyritys Veljekset Rönkä tunnetaan EU:n pohjoisimpana naudanlihateurastamona.

Sopimuksen taustalla on Veljekset Rönkän päätös luopua tietyn siirtymäajan jälkeen suoraan tuottajilta tapahtuvasta nautaeläinten hankinnasta ja vasikkavälityksestä Pohjois-Pohjanmaalla. Rönkä ostaa jatkossa nautateuraseläimiä Atrialta. Atrian tytäryhtiö A-Tuottajat Oy hankkii teuras- ja välityseläimiä tiloilta sekä vastaa tilojen kehittämisestä.

Tuoretie Oy tekee edelleen yhteistyötä sopimusautoilijoiden kanssa teuras- ja vasikkakuljetuksissa tiloilta.

”Muutos tuo kilpailukykyä eläinkuljetuksiin ja lisää resursseja tilatason tuotannon kehittämiseen Pohjois-Suomen nautakarjatiloille”, sanoo Veljekset Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Veljekset Rönkän ja Atrian välillä on ollut vastaavantyyppinen sopimus nautojen myynneistä, ostoista, teurastamisesta ja leikkaamisesta. Atria on myynyt Rönkälle Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta hankkimiaan nautoja ja Rönkä on hoitanut eläinten teurastamisen ja leikkaamisen.

”Atria on teurastuttanut Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta hankkimiaan nautoja Rönkän Kemissä sijaitsevassa teurastamossa. Uudella sopimuksella varmistamme nautatilojen kilpailukyvyn kehittämisen tulevaisuudessakin”, toteaa hankintajohtaja Sinikka Hassinen A-Tuottajista.

Rönkä tarjoaa sopimustuotantoa lammastuottajille.