Luomuviljelyssä käytetään paljon tavanomaista siementä, mutta ei kauaa: EU:n asetus kieltää käytön

Luomuviljelyssä käytetään vielä tavanomaista siementä niin Suomessa kuin muissakin EU-maissa. Uusi luomuasetus on tuomassa sille lopun.

Jarno Mela

EU on mullistamassa luomusiemenmarkkinat. Luomutiloilla käytetty sertifioitusiemen jakaantuu tavanomaisesti tuotettuun ja luomusiemeneen.

EU pyrkii luomuasetusta tiukentamalla lopettamaan tavanomaisesti tuotettujen siementen käytön luomutuotannossa kokonaan.

EU:n uusi luomuasetus on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Komission toimeenpanolainsäädännön valmistelu on vielä kesken. Asiasta kertoi viime viikolla Kylvösiemen-lehti.

Uusi asetus tiukentaa poikkeuslupamenettelyjä ja vähentää tulkintamahdollisuuksia koskien tavanomaisen lisäysaineiston käyttämistä luomuviljelyssä, kertoo ylitarkastaja Sampsa Heinonen Ruokavirastosta Kylvösiemen-lehdelle.

Jatkossa poikkeusluvat olisivat aina eräkohtaisia. Enää ei siis olisi mahdollisuutta käyttää tavanomaisesti tuotettua siementä niin sanotulla yleisellä luvalla.

Luomussa käytetään vielä paljon tavanomaista siementä niin Suomessa kuin muissakin EU-maissa. Viranomaiset myöntävät luvan tavanomaisen siemenen käyttöön, jos luomusiementä ei ole saatavissa.

Luomusiementuotannon tulisi nykyisestä kasvaa, jos uuden asetuksen tiukennuksilla pyritään vähentämään tavanomaisen siemenen käyttöä luomussa. Tilan oman siemenen osuus luomuviljoissa on noin 50–60 prosenttia luomukylvöalasta.

Luomutiloilla käytetty sertifioitusiemen jakaantuu tavanomaisesti tuotettuun ja luomusiemeneen.

Viime vuosina sertifioidun luomusiemenen osuus on vaihdellut kasvilajeittain.

Ruokaviraston laskelmien mukaan nurmikasvien osalta luomusiementä on vuosina 2014–2018 käytetty noin 37 prosentille kylvöalasta.

Kauralla luomutiloilla käytetystä sertifioidusta siemenestä luomun osuus on jäänyt 15 prosenttiin, ohralla luomusiemenen osuus on ollut 34 prosenttia. Sekä syys- että kevätvehnällä osuus on 15 prosenttia, rukiilla 19.

Herneellä luomutuotetulla siemenellä on kylvetty 28 prosenttia ja härkäpavulla 23 prosenttia.

Kylvösiemen-lehden haastattelemat siemenkauppiaat kertovat sertifioidun luomusiementuotannon kasvaneen viime vuodet ja myös tänä kesänä.

Tuoteryhmäpäällikkö Juho Urkko Lantmännen Agrolta sanoo luomusiemenen käyttöpakon johtaneen siihen, että markkinoille on tullut lajikkeita, joiden menestyminen muun muassa talvehtimisen suhteen on Suomessa epävarmaa.