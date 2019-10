"Vaikea uskoa, että Suomi toimisi kuin Norja ja kieltäisi turkistarhauksen" – MTK-Keski-Pohjanmaan uusi toiminnanjohtaja uskoo tarhauksen jatkuvan

Esko Keski-Vähälä

"Toivon, että jäsenistö ottaa yhteyttä varsinkin silloin, jos törmää ongelmiin. Minä muutan ongelmat haasteiksi. Asenteeni on, että en epäonnistu. Joko onnistun tai opin", MTK-Keski-Pohjanmaan uusi toiminnanjohtaja Jan-Ove Nyman kertoo elämänasenteestaan.

"Luulen, että on hyvin kaukana, että Suomi lähtisi Norjan tielle ja kieltäisi turkistarhauksen", Jan-Ove Nyman sanoo.

Norjan parlamentti eli suurkäräjät hyväksyi kesäkuussa 2019 lain, joka kieltää turkistarhauksen. Laki määrää, että uusi tarhoja ei saa enää perustaa. Toiminnassa olevat tarhat pitää sulkea helmikuuhun 2025 mennessä, suurkäräjät päätti.

Keski-Pohjanmaalla on paljon turkistarhoja. Uskaltavatko tarhaajat siis huoletta investoida elinkeinoonsa?

"Markkinat määräävät, milloin on oikea aika investoida", Nyman sanoo.

Keski-Pohjanmaa on pieni maakunta, mutta maataloustuotannossa se on iso.

"Keski-Pohjanmaa tuottaa 11 prosenttia Suomen maidosta", Nyman kertoo esimerkin.

Hän uskoo, että maakunnan maatalous pysyy vahvana.

"Tilakoko jatkaa kasvuaan, 10–15 vuoden päästä maatilat ovat entistä suurempia. Myös tilojen erikoistuminen jatkuu."

Jan-Ove Nyman aloitti työnsä MTK-Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtajana maanantaina. Tiistaina oli vuorossa esittäytyminen alueen yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille koulutuspäivässä, joka järjestettiin Keski-Pohjanmaan opistolla Kälviällä.

"Toivon, että jäsenistö ottaa yhteyttä varsinkin silloin, jos törmää ongelmiin. Minä muutan ongelmat haasteiksi. Asenteeni on, että en epäonnistu. Joko onnistun tai opin", Nyman kertoi elämäfilosofiastaan.

MTK-Keski-Pohjanmaan johtokunta valitsi uuden toiminnanjohtajan kymmenen hakijan joukosta.

”Perusteellisen keskustelun jälkeen johtokunta päätti yksimielisesti, että valitsemme Jan-Ove Nymanin", kertoo MTK-Keski-Pohjanmaan johtokunnan puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala Maaseudun Tulevaisuudelle.

Uuden toiminnanjohtajan pitää Ala-Kopsalan mielestä ensinnä ottaa työpaikka haltuun.

”Hänen on perusteellisesti tutustuttava tilanteeseen, missä ollaan. Sen jälkeen hänen on pohdittava omia esityksiään toiminnan pyörittämiseksi.”

Tilojen määrän väheneminen on tosiasia, samoin se, että tilat erilaistuvat.

”Osa viljelijöistä panostaa täysillä tuotantoon, siitä otetaan koko elanto. Osa tuottajista valitsee toisin. He hankkivat tilalta osan tuloistaan, loppu tulee muusta yritystoiminnasta tai palkkatyöstä”, Ala-Kopsala sanoo.

Järjestötyön yleinen haaste koskee myös MTK:n liittoja.

”Monella sosiaalinen elämä mahtuu nykyään kämmenen päälle”, Ala-Kopsala sanoo.

Tarve lähteä tapaamaan toisia ihmisiä tuntuu vähentyneen. Silti olisi lähdettävä keskustelemaan, ottamaan kantaa ja päättämään esimerkiksi tuottajaliiton yleisiin kokouksiin.

”Järjestökone on pidettävä toimintakunnossa. On saatava jäsenistö tarttumaan asioihin ja toimimaan, kun toiminnan aika on", Ala-Kopsala evästää uutta toiminnanjohtajaa.

Hän antaa toiminnanjohtajan tehtäväksi myös tuottajaviestin viemisen ruoka- ja ilmastokeskusteluun.

”Siinä riittää työsarkaa totta kai muillekin. Keskustelussa unohtuu usein, että täällä 60. leveyspiirin pohjoispuolella viljelijällä on aika rajalliset mahdollisuudet toimia. Täällä eivät avocadot kasva.”

Tilojen kannattavuuskehitystä pitää myös miettiä.

”Meidän pitää kaivaa esiin asioita, joita voimme itse tehdä. Valtiontalouden tilaa seuratessa yhä vähemmän voidaan luottaa siihen, että valtio tulee apuun.”

Ala-Kopsala sanoo esimerkkinä tilusjärjestelyt. Niihin voidaan itse vaikuttaa ja niiden avulla pystytään tehostamaan maatilojen toimintaa.

MTK-Keski-Pohjanmaan johtokunnan puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala (vas.) avasi koulutuspäivän tiistaina Kälviällä ja luovutti puheenvuoron tuottajaliiton uudelle toiminnanjohtajalle Jan-Ove Nymanille (oik.). Nymanin vieressä istuu MTK-Keski-Pohjanmaan eläkkeelle siirtyvä toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki.