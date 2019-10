Konekauppiaan mielestä rakennemuutosta on turha yrittää hillitä – ne pärjäävät, jotka sopeutuvat

Lari Lievonen

Maatalouden rakennemuutos jatkuu eikä sitä edes pidä yrittää hillitä, maatalouskaupassa pitkään mukana ollut Tomas Kjellman arvioi.

Maatalouden rakennemuutosta on turha yrittää hillitä. ”Se kärsii, joka jarruttaa muutosta. Joko olet mukana tai sitten et ole”, pohtii Kjellmanin toimitusjohtaja Tomas Kjellman.

KoneAgria-messuille Jyväskylään valmistautuvan Kjellmanin mukaan viljelijöiden ajatusmaailma on positiivisempi kuin kahtena edellisenä vuonna.

”Katovuodet karsivat ostajakuntaa ja jäljellä ovat ne, jotka ovat tosissaan mukana ja investoivat. He ovat myös entistä ammattimaisempia ja tietävät, mitä tarvitsevat.”

Hän ennusti 20 vuotta sitten, että ”Suomeen jää 5 000 maitotilaa ja jokaisella pitää olla apevaunu, että pärjää. Sain paljon kritiikkiä, mutta taisin olla liian optimistinen. Tilaluku on pudonnut 5 500:een eikä luopumisvauhti näytä hidastuvan.”

Kjellmanin mukaan uusi ilmiö on, että tilanpidosta luovutaan, vaikka rakennukset ja tilukset ovat kunnossa. Ehkä rahat ovat loppuneet. Hän arvelee, että tilausta on monipaikkaratkaisuille. Jatkava tila voi ottaa hoitaakseen myös toisen.

Suomessa pienet peltoaukeat jarruttavat karjakoon kasvua, kun lannan ja sadon kuljetusmatkat venyvät liian pitkiksi. ”Ei EU maataloutta lopettanut, mutta yletön ristiin rastiin ajaminen voi sen tehdä.”

Ennakkomyynnistä kohistiin parikymmentä vuotta sitten ja se on edelleen voimissaan, mutta aikataulu on kiristynyt, Kjellman toteaa.

”Tämä ei koske vain maataloutta, vaan kaikkia toimialoja koko Euroopassa. Tilattu tavara pitäisi olla toimitettu jo eilen.”

Toimitusaikoja pystyttiin lyhentämään taannoin, kun menekki supistui. Kun kysyntä on taas elpynyt etenkin Keski-Euroopassa, nopeista toimitusajoista on pidetty kiinni, Kjellman pohtii.

Tällä hetkellä imua on kylvökoneissa, muokkareissa ja apevaunuissa, toteaa toimitusjohtaja Antti Meriläinen Lantmännen Agrosta.

Meriläisen mukaan kovin paljon ei silti vielä tiedetä tulevan kauden markkinoista. KoneAgria-messut osuvat sopivasti ennakkomyynnin alkuun ja siellä on hyvä tilaisuus haistella viljelijöiden tuntoja.

Jyväskylän Paviljongissa pidettävät konemessut avaavat ovensa ensi viikon torstaina. Meriläistä haastateltiin syyskuun lopulla. ”Kahden poikkeuksellisen vuoden jälkeen on palattu tavanomaiseen, ja konemarkkinoilla tuntuu olevan värinää ilmassa.”

Syystyöt ovat vielä kesken, mutta monin paikoin on saatu hyviä vilja- ja nurmisatoja. Säilörehun ensimmäinen sato oli hyvä, toinen jäi niukemmaksi kuivuuden takia, mutta kolmas sato on taas parempi. Samoin viljasta on saatu kelpo sato suuressa osassa maata.

Rehujen suhteen tilanne on paljon parempi kuin vuosi sitten, jolloin rehusta oli niukkuutta ja karjatilat joutuivat ostamaan rehuja tavallista enemmän. ”Investointeja joudutiin siirtämään ja patoutunutta tarvetta saatetaan nyt purkaa. Hankintahalukkuutta on”, Meriläinen toteaa.

Tämän syksyn erikoispiirre liittyy hyvään viljasatoon. Varastosiiloja on kysytty tavallista enemmän, mikä kertoo, että varastot alkavat olla täynnä monella tilalla. Kysyntäpiikki tuskin kestää pitkään.

Pientä kasvua odotetaan tälle talvelle, niin lypsykarjan kuin sikatalouden investointeihin, toteaa myyntijohtaja Harri Muilu Pellon Groupista.

Kiinasta koulutusmatkalta tavoitetun Muilun mukaan investoinnit painottuivat viime kaudella peruskorjauksiin ja laajennuksiin ja sama trendi todennäköisesti jatkuu. Lypsykarjainvestoinneissa markkinat ovat elpymässä.

Nykyinen tukikausi on loppumassa, mikä saattaa vauhdittaa investointipäätöksiä, kun uuden kauden tukiehdot ovat auki. Vireillä on useita isoja navettahankkeita ja osa on jo saanut tukipäätöksen, mutta rakentaminen ei ole käynnistynyt.

Muilun mukaan Pellon tarjoaa Kiinaan nauta- ja lammastilojen ratkaisuja, mutta ei ole mukana sikalainvestoinneissa. Markkinat vetävät juuri nyt hyvin. Sikarutto heijastuu laajalti lihan ja maidon tuotantoon ja hinnat ovat vahvistuneet sianlihan perässä.

Viljelijät ovat vielä odottavalla kannalla, kun syystyöt ovat kesken, arvioi myyntijohtaja Olli Lönnroos kivikoneita, lietevaunuja ja kylvökoneita valmistavalta Pel-Tuotteelta Rantasalmelta.

Alkuvuosi oli hyvä, mutta tulevasta kaudesta on vaikea sanoa. Pel-Tuotteella ei ole isoa myyntiorganisaatiota, jolloin Kone­Agrian kaltaiset näyttelyt ovat keskeisiä. ”Näyttelyn kynnyksellä tuntuu siltä, että viljelijät ovat positiivisella mielellä”, Lönnroos kertoo.

Yhtiön valmistamien koneiden käyttösesonki on pari kolme viikkoa keväällä eivätkä toukotöiden konehankinnat ole vielä päällimmäisenä mielessä.

Jonkinlaista vihiä tulevan kauden markkinoista kaivataan, jotta valmistusta saadaan käyntiin.

Lönnroos ei usko, että menekki sanottavasti poikkeaa edellisvuosista.

Pientä nousua voidaan odottaa.

Uusi tukikausi ja sen linjaukset saavat mietteliääksi. ”Miten käy lannan multaustuelle ja samalla multauslaitteilla varustetuille lietelantavaunuille? Jatkuuko tuki ja missä muodossa?”

KoneAgria keskittyy tavallistakin enemmän karjatalouteen ja nurmenkorjuuseen. Traktorit ja puimurit loistavat poissaolollaan, Valtrakin jättää näyttelyn väliin, mutta kuivurivalmistajat ovat mukana.

Muilu ja Lönnroos korostavat, että KoneAgria on ehdottomasti tärkein messutapahtuma ja Kjellmanillekin Jyväskylä on Helsinkiä mieluisampi. Pääkaupunki on sittenkin aika syrjässä ja kaukana. Muilun mukaan ”Jyväskylän konemessut on pääasiakkaiden päänäyttely”.