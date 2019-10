Mehiläiskatoon ja kukkien pölyttämiseen haetaan uusi ratkaisuja – voisiko se olla minidrone?

Jukka Pasonen

Droneja valjastetaan yhä mielikuvituksellisempiin tehtäviin. Brittipankki Barclays pitää mahdollisena, että minikokoiset dronet voivat hoitaa jo lähivuosina kukkien pölyttämistä, jos mehiläisten määrä vähenee edelleen.

Maatalous on yhdessä öljy- ja kaasualan ja tiedonvälityksen kanssa toimiala, joka hyötyy eniten minihelikoptereista, droneista, brittipankki Barclays arvioi.

Pankin mukaan maatalous saattaa pankin mukaan kattaa yli neljänneksen maailman dronemarkkinoista viiden vuoden päästä.

Kun otetaan huomioon viljelijöiden halu ottaa uutta teknologiaa ja siten droneja käyttöön sekä maatilojen suuri määrä, yksin Yhdysvalloissa on yli 2 miljoonaa maatilaa, ei ole vaikeaa ennustaa kaupallisten droneratkaisujen läpimurtoa, pankki ennustaa.

Barclays pitää mahdollisena, että maatalouden dronemyynti saattaa kasvaa jopa 10 miljardiin euroon vuosimyyntiin viiden vuoden kuluessa.

Käyttökohteita on vaikka miten paljon. Parhaillaan kokeillaan minikokoisia droneja kasvien pölyttämisessä. Ensisijainen tavoite on lisätä pölytystä alueilla, joilla mehiläisiä ja muita hyönteispölyttäjiä on vähän tai ne puuttuvat. Samoin ihmisten käsipelein tekemää pölytystä voidaan siirtää droneille.

Jos näissä onnistutaan, pankin mielestä on mahdollista käyttää droneja joka puolella pölytyksen varmistamiseen.

Japani on drone-tutkimuksen kärkeä ja siellä droneja testataan peltojen kasvinsuojelussa ja lannoittamisessa. Samoin dronet saattavat kylvää peltoja ja sitä varten testataan siementen ampumista peltoon.

Droneille on käyttöä etenkin vuoristoisilla ja muutoin hankalakulkuisilla alueilla. Hyvänä esimerkkinä Barclays pitää metsäpalon tuhoaman vuoristometsän uudelleen metsittämistä.

Vaikka erikoiselta kuulostavat käyttökohteet eivät toteutuisi, dronella on silti paljon käyttökohteita maatiloilla esimerkiksi kasvinsuojelun ja lannoitustarpeen määrittämisestä, jolloin niillä voidaan säästää kustannuksia ja varmistaa sadon laatua.

Barclays arvioi syyskuun puolivälissä julkaistussa raportissa, että dronien käytöllä voitaisiin säästää yli 20 miljardin euron kustannukset vuodessa.