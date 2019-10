Kiina yrittää torjua sianlihapulaa jalostamalla jättiläissikoja – tavoitteena jääkarhun koko

Kuvakaappaus Bloombergin sivuilta

Kiinan Nanningissa sianlihantuottaja jalostaa nyt sikoja, jotka kasvavat 500-kiloisiksi, raportoi Bloomberg.

Tavoitteena on kasvattaa jättisikoja teuraaksi, mutta myös suurikokoisille emakoille on tarvetta, jotta maa saisi elvytettyä sianlihantuotantoaan. Sianlihapula on seurausta siitä, että noin kolmannes maan sioista on jouduttu teurastamaan afrikkalaisen sikaruton leviämisen vuoksi.

Kiinassa syödään yli puolet maailmassa kulutetusta sianlihasta.

Viisisataakiloinen sika on kooltaan samaa luokkaa kuin aikuinen jääkarhu. Yhden jättisian myyntihinta on yli 1 200 euroa, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin keskimääräiset tulot maakunnassa.

Ongelma on, että monet suurimmista sioista kuolevat terveysongelmiin ennen kuin niitä ehditään teurastaa. Tavallisesti teurassika painaa runsaat sata kiloa. Maailman suurin sika on punnittu 1930-luvulla Yhdysvaltojen Tennesseessä. Se painoi yli 1 150 kiloa. Sen piti esiintyä Chicagon maailmannäyttelyssä, mutta painava eläin loukkasi jalkansa ennen näyttelyä.

Sikojen keskimääräinen teuraspaino on Bloombergin mukaan noussut afrikkalaisen sikaruton tautipurkausten jälkeen jo 14 prosenttia. Silti sianlihavajeen arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa tonnia.

Lue lisää: Kiinassa kova kysyntä sikojen päille ja sorkille – kokolihojen viennin kasvu voi vaikuttaa tarjontaan Suomessa

Afrikkalaisen sikaruton riivaamasta Kiinasta ei saa tuoda Suomeen sianlihan murustakaan – "Silti erilaisia lihatuotteita havaitaan jatkuvasti matkustajien matkatavaroista"