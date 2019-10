ETT:n Toppari: Vapaana liikkuvat minisiat ovat yksi suurimpia riskejä ASF:n leviämiselle

Johannes Tervo

Ina Topparin mukaan yhteistyö afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi sujuu metsästäjien kanssa hyvin. "Villisiat eivät enää Suomesta metsästämällä lopu, mutta alan harrastajat ymmärtävät jo aika hyvin riskit.”

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on ollut suomalaisen sikatalouden suurimpia pelkoja viime vuodet.

Tauti on saanut sikalat tehostamaan tautisuojaustaan, mutta maatalousväen ulkopuolella ASF on monelle yhä tuntematon vaara.

"Osaa suomalaisista voi myös hämätä nimi, joka viittaa paljon kauemmas, kuin taudin nykyinen esiintymisalue on", Eläinten Terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari pohtii.

Yksi suurimpia riskejä ASF:n leviämiselle ovat Topparin mielestä minisiat. Niitä on alan yhdistyksen mukaan Suomessa noin 1 500, mutta sikarekisteriin on merkitty puolet vähemmän. ”Omistajien tavoittaminen on hankalaa, sillä he eivät miellä itseään tuotantoeläimen omistajiksi.”

Lisäksi sika on kaikkiruokainen ja monet niistä asuvat esimerkiksi talleilla, jonne saatetaan tuoda kuivikemateriaalia maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa.

Toinen selkeä riskitekijä ovat itärajan yli liikkuvat villisiat ja metsästysmatkailijat. Yhteistyö metsästäjien kanssa on sujunut kuitenkin hyvin. "Villisiat eivät enää Suomesta metsästämällä lopu, mutta alan harrastajat ymmärtävät jo aika hyvin villisikoihin liittyvät riskit.”



