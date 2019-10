Taloustutkimus: Suurin osa hallituspuolueiden kannattajista vastustaa tuotanto- ja turkiseläinten häkkikasvatusta

Terhi Torikka

Porsitushäkkien käyttö on vähentynyt viime vuosina.

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että tuotanto- ja turkiseläinten tulisi päästä liikkumaan päivittäin usean neliömetrin alueella, ilmenee SEY Suomen eläinsuojelun Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Suomalaisista 53 prosenttia on erittäin ja 27 prosenttia melko samaa mieltä väittämän kanssa. Melko tai täysi eri mieltä väittämän kanssa on seitsemän prosenttia suomalaisista.

Vankimmin tuotanto- ja turkiseläinten liikkumisoikeuden puolella ovat SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. SDP:n kannattajista 91 prosenttia, vihreiden kannattajista 93 prosenttia ja vasemmistoliiton kannattajista 90 prosenttia on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa. Vasemmistoliiton kannattajien osalta tulos on suuntaa antava vastaajien alhaisen määrän vuoksi.

Keskustan kannattajista 73 prosenttia on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

"On huomioarvoista, että kolme neljäsosaa hallituspuolue keskustan kannattajista, joista löytyy suuri osa maataloustuottajista, on häkkikasvatuskiellon kannalla. Keskustan olisi tärkeää ottaa huomioon tämä tulos ja edistää liikkumisvapauden takaamista eläimille", sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Kokoomuksen kannattajista 76 prosenttia ja perussuomalaisten kannattajista 65 prosenttia on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

SEY:n mielestä tutkimuksen tulos on selkeä viesti nykyhallitukselle, jonka tehtävänä on saattaa pitkään valmisteltu uusi eläinsuojelulaki päätökseen.

"On selvästi kansalaisten oikeudentajun vastaista, että eläimet eivät pääse liikkumaan kunnolla ahtaissa häkeissä ja parsissa. Vähintään muutaman neliömetrin liikkumistilan pitäisi olla kaikille eläimille itsestään selvyys", yhdistyksen tiedotteessa todetaan.

"Huomionarvoista on myös se, että väitteen kanssa eri mieltä on vain muutama prosentti suomalaisista. Eri mieltä olevia on eniten perussuomalaisissa, joissa sielläkin vain 14 prosenttia. Vihreissä taas eri mieltä olevia ei ole ollenkaan, ja SDP:ssäkin vain yksi prosentti. On tärkeää, että lainsäätäjä ottaa kansalaisten näkemyksen huomioon ja sisällyttää häkkikasvatuskiellon uuteen eläinsuojelulakiin", sanoo Pulli.

