Täyttyykö some munakuvista? Tänään on kansainvälinen kananmunapäivä

Sanne Katainen

Tänään vietetään kansainvälistä kananmunapäivää ympäri maailman.

World Egg Day muistuttaa kuluttajia kananmunien monista hyvistä ravitsemuksellisista ominaisuuksista sekä kananmunien maailmanlaajuisesti tärkeästä roolista ihmisten ravitsemuksessa.

Munat sisältävät runsaasti proteiinia sekä monia tarpeellisia ravintoaineita kuten luteiinia, joka on hyväksi silmien terveydelle. Luteiinin määrä on kananmunissa vähäinen, mutta sen imeytyvyys kananmunasta on paras muihin luteiinin lähteisiin verrattuna.

Kananmunien syönti voi pienentää riskiä sairastua dementiaan, koska munasta saa fosfatidyylikoliinia. Sen saannin todettiin tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa laskevan dementiaan sairastumisen riskiä.

Kananmunat ovat yksi parhaista koliinin ja erityisesti fosfatidyylikoliinin lähteistä.

Suomalaiset syövät vuodessa munia reilut 12 kiloa eli noin 200 kappaletta per henkilö. Sekä tuotanto että kulutus ovat olleet nousussa viime vuosina. Munia tuotetaan lähes kolmellasadalla tilalla ja vuosituotanto nousee tänä vuonna yli 76 miljoonan kilon.

Kananmunapäivän viettoon voi osallistua paitsi syömällä kananmunaa, myös jakamalla verkkoon kuvia hashtagillä #kananmunapäivä tai #wolrdeggday.